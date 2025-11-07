У Росії відреагували на позбавлення Каміли Валієвої чемпіонського звання ЧС-2022 з фігурного катання. Чергову порцію обурення висловив дворазовий призер Олімпійських ігор Олександр Жулін, пише 24 Канал з посиланням на російське видання "Спорт-Експресс".
Як у Росії відреагували на допінг-скандал Валієвої?
Колишній чоловік зрадниці України Тетяни Навки назвав "знущанням" чергові санкції проти фаворитки Путіна Каміли Валієвої. Олександр Жулін пов'язав це з політичною ситуацією довкола країни-агресорки.
А що від них ще можна очікувати? Тут усе зрозуміло давно: як над країною знущаються, так і над Камілою це роблять. Тут усі ланки одного ланцюга. Політика і спорт перемішалися. Дуже шкода. Дівчинку зацькували до кінця. Остаточно. Кого вважати переможцем чемпіонату Європи-2022 тепер? Каміла ж була в цей момент чиста. І вона для мене залишається переможницею. Їй треба тепер відштовхнутися і йти вперед,
– заявив Жулін.
Зазначимо, що Міжнародний союз ковзанярів (ISU) переглянув результати чемпіонату Європи-2022 з фігурного катання. Організація взяла до уваги рішення винесене Швейцарським федеральним трибуналом 8 жовтня 2025 року, яким було відхилено апеляцію Каміли Валієвої.
Таким чином, Камілу Валієву позбавили золотої медалі, яка дісталася іншій росіянці Анні Щербаковій. Друге місце на Євро-2022 посіла ще одна представниця країни-терористки Олександра Трусова, а "бронзу" завоювала бельгійка Луна Хендрікс.
Що відомо про дискваліфікацію Валієвої?
- Нагадаємо, що допінговий скандал довкола росіянки Каміли Валієвої розгорівся на зимовій Олімпіаді-2022. У пробі тоді ще 15-річної фігуристки виявили заборонений триметазидин.
- У січні 2024 року Спортивний арбітражний суд (CAS) дискваліфікував Валієву на чотири роки. Відлік відсторонення почався з грудня 2021 року.
- За цей період анульовані усі результати за участю росіянки. Фігуристку позбавили командного "золота" Олімпіади-2022 та золотої медалі ЧЄ-2022.
- Термін дискваліфікації спортсменки завершується у грудні 2025 року – за два місяці до початку Олімпійських ігор-2026 в Італії. Валієва раніше повідомляла, що збирається повернутися на льодовий майданчик.
- Під час дискваліфікації 19-річна фігуристка не гаяла часу. У лютому 2024 року вона разом з диктатором Росії Володимиром Путіним відкривала "Ігри майбутнього" у Казані. Валієва сиділа поруч з міжнародним злочинцем, який за неї публічно заступився. Ба більше, скандальній фігуристці приписують роман з підстаркуватим імперцем.