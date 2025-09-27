Дружина прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова Тетяна Навка висловила жаль з приводу смерті Тиграна Кеосаяна, який закликав до знищення українців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Тетяни Навки.

Як дружина Пєскова прокоментувала смерть Кеосаяна?

Уроджениця Дніпра мовчала, коли російські ракети вбивали людей в її рідному місті. А от смерть злочинця, який виправдовував бомбардування України, викликала у дружини Пєскова співчуття.

Колишня українка пригадала спільні посиденьки з російським пропагандистом, зліпивши з нього образ доброї людини.

"Тигране, як же нам буде тебе не вистачати, страшна втрата. Неможливо уявити, що більше не буде цих теплих і затишних вечорів, коли ти розповідаєш анекдоти, граєш на роялі, співаєш пісні, ніжно цілуєш свою Маргошу і ревнуєш її навіть до подруг. Або коли ти жартуєш і згадуєш, що знав мене ще маленькою дівчинкою, цих душевних бесід і дружніх суперечок. Неможливо сумно, важко і боляче. Спи спокійно, наш дорогий друже. У наших серцях і пам'яті ти житимеш вічно", – написала Навка.

Тетяна Навка з Тиграном Кеосаяном / фото з телеграм-каналу фігуристки

Хто така Тетяна Навка?

Нагадаємо, що Тетяна Навка народилася у Дніпропетровську (нині Дніпро – 24 Канал) в 1975 році. В одиночному катанні Навка ставала чемпіонкою України серед юніорів. Згодом вона почала займатися танцями на льоду та переїхала до Москви. На міжнародних змаганнях виступала за Білорусь та Росію. У 2006 році стала олімпійською чемпіонкою в парі з Романом Костомаровим. Навка була довіреною особою Володимира Путіна на псевдовиборах, а у 2015 році одружилася з його прессекретарем Дмитром Пєсковим.

Що відомо про смерть Кеосаяна?

Тигран Кеосаян був відомим російським кінорежисером. З 2012 року перебував у стосунках з пропагандисткою Маргаритою Симоньян, з якою одружився у 2022 році.

Після вторгнення Росії в України проти Кеосаяна застосували санкція Велика Британія, Європейський Союз, Канада та інші країни. Він став персоною нон грата навіть у Казахстані.

Наприкінці 2024 року пропагандиста госпіталізували в одну з клінік Москви через проблеми із серцем. Кеосаян переніс клінічну смерть та близько дев'яти місяців перебував у стані коми.

У ніч з 25 на 26 вересня він помер у відділенні реанімації у Москві не приходячи до тями.

