Жена пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Татьяна Навка выразила сожаление по поводу смерти Тиграна Кеосаяна, который призывал к уничтожению украинцев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Татьяны Навки.

Как жена Пескова прокомментировала смерть Кеосаяна?

Уроженка Днепра молчала, когда российские ракеты убивали людей в ее родном городе. А вот смерть преступника, который оправдывал бомбардировки Украины, вызывала у жены Пескова сочувствие.

Бывшая украинка припомнила совместные посиделки с российским пропагандистом, слепив из него образ доброго человека.

"Тигран, как же нам будет тебя не хватать, страшная потеря. Невозможно представить, что больше не будет этих теплых и уютных вечеров, когда ты рассказываешь анекдоты, играешь на рояле, поешь песни, нежно целуешь свою Маргошу и ревнуешь ее даже к подругам. Или когда ты шутишь и вспоминаешь, что знал меня еще маленькой девочкой, этих душевных бесед и дружеских споров. Невозможно грустно, тяжело и больно. Спи спокойно, наш дорогой друг. В наших сердцах и памяти ты будешь жить вечно", – написала Навка.

Татьяна Навка с Тиграном Кеосаяном / фото из телеграмм-канала фигуристки

Кто такая Татьяна Навка?

Напомним, что Татьяна Навка родилась в Днепропетровске (ныне Днепр – 24 Канал) в 1975 году. В одиночном катании Навка становилась чемпионкой Украины среди юниоров. Впоследствии она начала заниматься танцами на льду и переехала в Москву. На международных соревнованиях выступала за Беларусь и Россию. В 2006 году стала олимпийской чемпионкой в паре с Романом Костомаровым. Навка была доверенным лицом Владимира Путина на псевдовыборах, а в 2015 году вышла замуж за его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Что известно о смерти Кеосаяна?

Тигран Кеосаян был известным российским кинорежиссером. С 2012 года находился в отношениях с пропагандисткой Маргаритой Симоньян, на которой женился в 2022 году.

После вторжения России в Украину против Кеосаяна применили санкция Великобритания, Европейский Союз, Канада и другие страны. Он стал персоной нон грата даже в Казахстане.

В конце 2024 года пропагандиста госпитализировали в одну из клиник Москвы из-за проблем с сердцем. Кеосаян перенес клиническую смерть и около девяти месяцев находился в состоянии комы.

В ночь с 25 на 26 сентября он умер в отделении реанимации в Москве не приходя в сознание.

