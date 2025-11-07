В России отреагировали на лишение Камилы Валиевой чемпионского звания ЧМ-2022 по фигурному катанию. Очередную порцию возмущения выразил двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин, пишет 24 Канал со ссылкой на российское издание "Спорт-Экспресс".

Как в России отреагировали на допинг-скандал Валиевой?

Бывший муж предательницы Украины Татьяны Навки назвал "издевательством" очередные санкции против фаворитки Путина Камилы Валиевой. Александр Жулин связал это с политической ситуацией вокруг страны-агрессора.

А что от них еще можно ожидать? Здесь все понятно давно: как над страной издеваются, так и над Камилой это делают. Здесь все звенья одной цепи. Политика и спорт перемешались. Очень жаль. Девочку затравили до конца. Окончательно. Кого считать победителем чемпионата Европы-2022 теперь? Камила же была в этот момент чиста. И она для меня остается победительницей. Ей надо теперь оттолкнуться и идти вперед,

– заявил Жулин.

Отметим, что Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты чемпионата Европы-2022 по фигурному катанию. Организация приняла во внимание решение вынесенное Швейцарским федеральным трибуналом 8 октября 2025 года, которым была отклонена апелляция Камилы Валиевой.

Таким образом, Камилу Валиеву лишили золотой медали, которая досталась другой россиянке Анне Щербаковой. Второе место на Евро-2022 заняла еще одна представительница страны-террористки Александра Трусова, а "бронзу" завоевала бельгийка Луна Хендрикс.

Что известно о дисквалификации Валиевой?