Одним із представників України на змаганнях є Кирило Марсак. За інформацією Суспільного Спорту, він уперше в кар'єрі кваліфікувався до довільної програми на чемпіонаті світу.
Як Марсак виступив на чемпіонаті світу з фігурного катання?
Представник збірної України набрав 83,36 бала за свій виступ, що стало другим найвищим показником у його кар'єрі.
Усього в одиночному чоловічому катанні на чемпіонаті світу-2026 брали участь 36 фігуристів, причому до довільної програми потрапили 24 найкращі за підсумками короткої програми.
Завдяки цьому Марсак достроково пройшов у довільну програму, забезпечивши собі місце серед топ-24.
Що сказав Марсак після виступу?
Марсак в коментарі Суспільне Спорт сказав, що він дуже задоволений своїм виступом.
Я дуже задоволений своїм виступом. Так, ми втратили трохи балів на обертаннях та в деяких інших елементах, але загалом результатом я задоволений,
– зазначив він.
Спортсмен додав, що зробив усе можливе на даний момент і радий, що команда тримає високий рівень якості на таких великих змаганнях, як Олімпійські ігри та чемпіонати світу.
Сподіваюсь, що цього разу нарешті вдасться кваліфікуватися до довільної програми. Це була моя основна задача, і я насолодився прокатом,
– сказав Марсак.
Щодо невисоких оцінок за обертання спортсмен пояснив, що над ними він багато працює, і вони вже закладені в м'язовій пам'яті. Виводити ці елементи дуже важко, проте він упевнений, що з часом вони будуть на світовому рівні, як і стрибки та інші елементи.
Фігурист зазначив, що на чемпіонаті світу він відчував менше стресу, ніж на Олімпійських іграх, і міг насолоджуватися атмосферою змагань.
Окремо спортсмен звернувся до свого батька, який зараз служить у ЗСУ.
Дуже дякую тобі, тату, що ти мене підтримуєш, незважаючи ні на що. Знаю, що ти тримаєшся. Я знаю, що ти сильний і що, незважаючи ні на що, ми впораємося і через все пройдемо разом,
– звернувся українець.
Що відомо про Кирила Марсака?
- За інформацією Вікіпедії, він триразовий чемпіон України (2023 – 2025), а також переможець і призер численних міжнародних турнірів. Він регулярно виступав на чемпіонатах Європи та світу.
У 2026 році спортсмен дебютував на зимових Олімпійських іграх як єдиний представник України в чоловічому одиночному катанні. У короткій програмі він встановив особистий рекорд – 86,89 бала та впевнено вийшов до довільної програми. Його виступ став одним із найкращих результатів України в чоловічому фігурному катанні за останні десятиліття.
Попри спортивні досягнення, Марсак неодноразово наголошував на впливі війни на його життя: рідний Херсон зазнав значних руйнувань, а його батько служить у лавах Сил оборони України.