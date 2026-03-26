Одним із представників України на змаганнях є Кирило Марсак. За інформацією Суспільного Спорту, він уперше в кар'єрі кваліфікувався до довільної програми на чемпіонаті світу.

Дивіться також Український фігурист з Херсона запалив на Олімпіаді та встановив неймовірний рекорд

Як Марсак виступив на чемпіонаті світу з фігурного катання?

Представник збірної України набрав 83,36 бала за свій виступ, що стало другим найвищим показником у його кар'єрі.

Усього в одиночному чоловічому катанні на чемпіонаті світу-2026 брали участь 36 фігуристів, причому до довільної програми потрапили 24 найкращі за підсумками короткої програми.

Завдяки цьому Марсак достроково пройшов у довільну програму, забезпечивши собі місце серед топ-24.

Як виступив Кирило Марсак: дивіться відео

Що сказав Марсак після виступу?

Марсак в коментарі Суспільне Спорт сказав, що він дуже задоволений своїм виступом.

Я дуже задоволений своїм виступом. Так, ми втратили трохи балів на обертаннях та в деяких інших елементах, але загалом результатом я задоволений,

– зазначив він.

Спортсмен додав, що зробив усе можливе на даний момент і радий, що команда тримає високий рівень якості на таких великих змаганнях, як Олімпійські ігри та чемпіонати світу.

Сподіваюсь, що цього разу нарешті вдасться кваліфікуватися до довільної програми. Це була моя основна задача, і я насолодився прокатом,

– сказав Марсак.

Щодо невисоких оцінок за обертання спортсмен пояснив, що над ними він багато працює, і вони вже закладені в м'язовій пам'яті. Виводити ці елементи дуже важко, проте він упевнений, що з часом вони будуть на світовому рівні, як і стрибки та інші елементи.

Фігурист зазначив, що на чемпіонаті світу він відчував менше стресу, ніж на Олімпійських іграх, і міг насолоджуватися атмосферою змагань.

Окремо спортсмен звернувся до свого батька, який зараз служить у ЗСУ.

Дуже дякую тобі, тату, що ти мене підтримуєш, незважаючи ні на що. Знаю, що ти тримаєшся. Я знаю, що ти сильний і що, незважаючи ні на що, ми впораємося і через все пройдемо разом,

– звернувся українець.

Що відомо про Кирила Марсака?