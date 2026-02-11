Раніше Україна непогано виступала на Олімпіадах у фігурному катанні. Цього ж року від нашої країни у цьому виді спорту є лише один представник, повідомляє 24 Канал.
Як Марсак виступив на Олімпіаді?
Мова про уродженця Херсону Кирила Марсака. У вівторок, 10 лютого, хлопець виступив у короткій програмі та вразив публіку своїм перформансом.
Українець викликав бурю оплесків та зміг встановити особистий рекорд. Виступ Марсака був оцінений у 86,89 бала, що аж на 10 очок більше за його попереднє найкраще досягнення.
Емоційний вибух у голові насправді. Це неймовірно насправді, що вдалося зробити і як публіка нас зустріла. Це було просто неймовірно. Таких оцінок не очікували. Розраховували покращити рекорд сезону на 1-2 бали, але не на 10. Ми дуже-дуже раді, що вдалося покращити настільки,
– заявив Марсак після виступу.
Кирило вражаюче виконав усі складні елементи, такі як четверний сальхов, потрійний аксель, каскад потрійний лутц, а також отримав четвертий рівень за доріжку кроків і обертання.
Кирило Марсак запалив на зимовій Олімпіаді: дивитися відео
Завдяки цьому виступу 21-річний спортсмен кваліфікувався у довільну програму, яка пройде 12 лютого. До слова, на минулому чемпіонаті Європи хлопець отримав 76,92 бали, посівши восьме місце. Це був найкращий показник України в історії турніру.
Що відомо про виступи України на зимовій Олімпіаді?
- До складу збірної України увійшли 46 спортсменів. Вони виступатимуть в 11-ти видах спорту з 16-ти.
- Наразі найкращим результатом нашої команди стало восьме місце у змішаній естафеті з біатлону. В тій гонці нашу країну представляли Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна та Олександра Меркушина.
- Історично фігурне катання залишається одним з наших найкращих видів спорту на зимових Олімпіадах. За всю історію Україна здобула у цьому виді спорту дві медалі.
- У 1994 році "золото" дісталось Оксані Баюл, яка стала першою олімпійською чемпіонкою в історії України. А у 2006 році бронзові медалі підкорились Роману Гончарову та Олені Грушиній.
- Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть з 6 по 22 лютого в Мілані та прилеглих регіонах Італії. Загалом буде розіграно 116 комплектів нагород.