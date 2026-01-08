Після завершення спортивної кар'єри Олена Грушина покинула Україну. 24 Канал підготував матеріал, де зараз та чим займається одна з найвідоміших українських фігуристок.

Читайте також Відмовилася від доньки та громадянства України: де зараз олімпійська чемпіонка Баюл

Чому Грушина переїхала в Росію?

Сезон 2004 – 2005 виявився надзвичайно успішним для пари Олени Грушиної та Русланом Гончаровим. Українські фігуристи у танцях на льоду завоювали бронзову медаль на Іграх у Турині та "срібло" на чемпіонаті Європи.

Олімпійська медаль стала піком досягнень Грушиної, яка після тріумфального виступу завершила аматорську кар'єру.

Олена Грушина та Руслан Гончаров на ОІ-2006 / Фото Getty Images

Успішну та красиву пару фігуристів запрошували у різні льодові шоу та тури у США, Європі, Росії та в Україні. Олена та Руслан перебували в шлюбі з 1995 року. Вони жили та тренувалися в Америці у штаті Коннектикут, де придбали будинок.

Проте після Олімпіади їхні стосунки дали тріщину. Через дрібні розбіжності та сварки їхній шлюб фактично розпався. У 2007 році Грушину та Гончарова запросили на російське телешоу "Танці на льоду". Партнером Олени став телеведучий Михайло Зеленський. Поступово їхні стосунки з ділових переросли в романтичні.

Грушина та Зеленський на шоу "Танці на льоду" / Фото з російських ЗМІ

Зеленський підкупив відому спортсменку своєю увагою. Він постійно робив їй різні подарунки, дарував квіти та запрошував на побачення. Показовим став момент, коли до Грушиної приїхала мама. Під час прогулянки вони заблукали в Москві. Після дзвінка Михайло одразу приїхав за ними, подарувавши жінкам букети троянд.

Поруч із Мишком я почувала себе дуже комфортно, спокійно. І одного разу чітко зрозуміла: з цим чоловіком я готова піти в нове життя з легкою душею. Звичайно, якби можна було відвезти Михайла до Штатів, я б почувала себе набагато впевненіше у завтрашньому дні. Розумієте, я закохана в Америку. І до зустрічі з Мишком у мене і в думках не було щось змінювати,

– розповідала Грушина.

Так після 10 років життя в Сполучених Штатах Америки Грушина переїхала до Москви, де вийшла заміж за Михайла Зеленського.

Де зараз та чим займається Грушина?

У 2008 році Грушина народила російському телеведучому доньку Софію. Через чотири роки у пари народилася ще одна дитина – дівчинка Поліна. Олена знайшла собі роботу тренером, остаточно оселившись в Росії.

Проте у 2014 році їхній шлюб розвалився. Журналіст одружився з блогеркою Мілою Рубінчик. Доньки залишилися з матір'ю і впливовий телеведучий намагався через суди досягти участі у їхньому вихованні. Крім того, колишня пара не могла поділити спільне майно. На початку 2022 року ведучий раптово помер у Домінікані, де був на відпочинку.

У 2020 році Грушина втретє вийшла заміж. Її чоловіком став фінансист Ілля Рачков. Подружня пара багато подорожує, про що Олена розповідає своїм підписникам в інстаграмі.

Грушина з чоловіком та дітьми на відпочинку / Фото з інстаграму фігуристки

Старша донька Грушиної займається синхронним плаванням і танцями. Молодша теж захоплюється спортом. Поліна бере участь у змаганнях з художньої гімнастики.

Наразі колишня українська фігуристка продовжує жити в Росії. А от чи продовжує тренерську діяльність – достеменно не відомо.

Як Грушина відреагувала на війну в Україні?

Уроджениця Одеси повністю інтегрувалася в російське суспільство. У соціальних мережах вона жодним чином не згадує війну в Україні.

Грушина не зробила жодних публічних заяв про засудження агресії, чи про підтримку дій Росії. Вона сконцентрована на сімейному житті.

Поліна Грушина зі своїми тренерками / Фото з інстаграму фігуристки

Доньки фігуристки виступають у російських змаганнях. Зокрема Поліна у листопаді 2025 року стала чемпіонкою Відкритого турніру із художньої гімнастики на призи олімпійської чемпіонки Олени Шаламової.