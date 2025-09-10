Після здобуття олімпійського "золота" Оксана Баюл залишилася жити і працювати в Сполучених Штатах Америки. 24 Канал підготував матеріал про життєвий шлях прославленої українки.

Шлях до олімпійського "золота"

Оксана Баюл народилася у Дніпрі 16 листопада 1977 року. У чотири роки її бабуся відвела на ковзанку. Спочатку тренери не розгледіли її талант і дівчинка займалася у групі "Здоров'я". У 10 років почала брати участь в чемпіонатах СРСР, але вище 10-го місця не підіймалася.

Оксана дуже рано залишалася без батьків. Батько Баюл залишив сім'ю, коли доньці було три роки. У 13 років Оксана залишилася сиротою. Її мама померла через рак, а через місяць пішла з життя бабуся.

Складні життєві випробування не зламали тендітну дівчину. У 1993 році Оксана сенсаційно виграла чемпіонат світу в Празі. А у 1994 році на дебютних для України Олімпійських іграх здобула історичне "золото".

Оксана Баюл – перша олімпійська чемпіонка України / фото Getty Images

Скандальне ДТП та боротьба з алкоголем

Після феєричного виступу на Іграх в Ліллегаммері, Баюл залишилася працювати за контрактом у Лас-Вегасі. Чарівну українку полюбила місцева публіка. Оксана мала велику популярність та отримувала найвищі гонорари серед олімпійців.

У 1997 році Баюл потрапила в серйозне ДТП. Її "Мерседес" врізався у дерево, а спортсменка отримала переломи ребер. Виявилося, що зіркова фігуристка була в стані алкогольного сп'яніння. Тоді Баюл була засуджена та отримала умовний термін.

Цей момент став поворотним в житті Оксани. Вона пройшла реабілітацію та позбулася шкідливої звички. Згодом Баюл називала вживання алкоголю "однією з найскладніших проблем у житті".

Після відновлення олімпійська чемпіонка продовжила виступи у льодових шоу та паралельно зайнялася бізнесом.

Оксана Баюл у 1997 році отримала умовний термін через ДТП / фото Getty Images

Чому Баюл відмовлялася від українського громадянства?

24 серпня 2021 року Україна святкувала 30-річчя Незалежності. На свято було запрошено безліч зіркових громадян нашої держави. Проте серед них не виявилося прізвища Оксани Баюл. Перша олімпійська чемпіонка образилася на дії керівництва України. На знак протесту фігуристка відмовилася від українського громадянства. Її скандальна заява викликала великий резонанс у суспільстві.

Через кілька років Баюл зізналася, що досі залишається громадянкою України. Вона володіє українським паспортом, щоправда, він вже недійсний. Через повномасштабну війну вона не може приїхати на Батьківщину, щоб владнати проблемні питання.

Скандальна заява Баюл про зміну громадянства / скриншот з інстаграму спортсменки

Яка позиція Баюл щодо війни в Україні?

Оксана Баюл завжди займала активну проукраїнську позицію. Вона підтримала Революцію гідності. Чемпіонка заявила про свою солідарність з протестувальниками.

Після початку повномасштабного вторгнення Оксана засудила дії Росії. Вона брала участь у проукраїнських мітингах в США, відкрито висловлювала підтримку Україні. Знаменита фігуристка під час благодійних шоу збирала кошти на реабілітацію поранених українців.

У 2024 році її вшанували премією "Champion for Ukraine" від US-Ukraine Foundation за внесок у популяризацію українського спорту та гуманітарну діяльність.

Оксана Баюл з донькою Софією / фото з інстаграму чемпіонки

Що відомо про розлучення Баюл?

Оксана Баюл тричі перебувала у шлюбі. Першим чоловіком фігуристки був син українських емігрантів Євген Суник. З ним вона познайомилася на Різдво 2000 року. Пара прожила разом п'ять років.

Другим чоловіком Баюл став американський бізнесмен Джим Бреннон, який займався будівництвом доріг. Цей шлюб теж виявився нетривалим.

У 2014 році Баюл узаконила стосунки з американським бізнесменом Карло Фаріна, з яким вже жила разом п'ять років. Справжнім подарунком долі стало народження доньки Софії у 2015 році. Дівчинка зовні дуже схожа на свою маму. Софія захоплюється балетом і фігурним катанням.

Під час нещодавнього інтерв'ю Оксана Баюл повідомила про розлучення зі своїм чоловіком Карло Фаріною. За словами чемпіонки, це була не її ініціатива. Наразі триває процес поділу спільного майна, а тому Оксана не захотіла розповідати про причини розлучення.

Я розставання не хотіла, він подав на розлучення. Але я йому надзвичайно вдячна, що в нас є чарівна дочка,

– пояснила Баюл.

Фігуристка не знає, з ким з батьків залишиться їхня спільна донька Софія. Це питання має вирішити суд.

Оксана Баюл з чоловіком Карло Фаріною і донькою Софією / фото Getty Images

Де мешкає Баюл?

Наразі перша олімпійська чемпіонка Оксана Баюл мешкає в американському Шривпорті, штату Луїзіана. Вона ділиться своїм досвідом з фігуристками у місцевій школі.

Мер міста Шривпорт Том Арсено оголосив 25 лютого 2024 року Днем Оксани Баюл. Він закликав громадян "віддати шану її майстерній спортсменці та неперевершеній любові, яку вона внесла у фігурне катання".