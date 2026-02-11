Ранее Украина неплохо выступала на Олимпиадах в фигурном катании. В этом же году от нашей страны в этом виде спорта есть только один представитель, сообщает 24 Канал.
По теме Прославила Украину на Олимпиаде, но переехала в Россию: чем занимается фигуристка Грушина
Как Марсак выступил на Олимпиаде?
Речь об уроженце Херсона Кирилле Марсаке. Во вторник, 10 февраля, парень выступил в короткой программе и поразил публику своим перформансом.
Украинец вызвал бурю аплодисментов и смог установить личный рекорд. Выступление Марсака было оценено в 86,89 балла, что аж на 10 очков больше его предыдущего лучшего достижения.
Эмоциональный взрыв в голове на самом деле. Это невероятно на самом деле, что удалось сделать и как публика нас встретила. Это было просто невероятно. Таких оценок не ожидали. Рассчитывали улучшить рекорд сезона на 1-2 балла, но не на 10. Мы очень-очень рады, что удалось улучшить настолько,
– заявил Марсак после выступления.
Кирилл впечатляюще выполнил все сложные элементы, такие как четверной сальхов, тройной аксель, каскад тройной лутц, а также получил четвертый уровень за дорожку шагов и вращения.
Кирилл Марсак зажег на зимней Олимпиаде: смотреть видео
Благодаря этому выступлению 21-летний спортсмен квалифицировался в произвольную программу, которая пройдет 12 февраля. К слову, на прошлом чемпионате Европы парень получил 76,92 балла, заняв восьмое место. Это был лучший показатель Украины в истории турнира.
Что известно о выступлениях Украины на зимней Олимпиаде?
- В состав сборной Украины вошли 46 спортсменов. Они будут выступать в 11-ти видах спорта из 16-ти.
- Сейчас лучшим результатом нашей команды стало восьмое место в смешанной эстафете по биатлону. В той гонке нашу страну представляли Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Елена Городна и Александра Меркушина.
- Исторически фигурное катание остается одним из наших лучших видов спорта на зимних Олимпиадах. За всю историю Украина получила в этом виде спорта две медали.
- В 1994 году "золото" досталось Оксане Баюл, которая стала первой олимпийской чемпионкой в истории Украины. А в 2006 году бронзовые медали покорились Роману Гончарову и Елене Грушиной.
- Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и прилегающих регионах Италии. В целом будет разыграно 116 комплектов наград.