Під час зимової Олімпіади-2022 у допінг-пробі росіянки Каміли Валієвої знайшли заборонені речовини. За це у січні 2024 року CAS дискваліфікував фігуристку на 4 роки, а збірну Росію позбавив командного олімпійського золота.

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Суд відхилив апеляцію Валієвої

У липні 2024 року Олімпійський комітет Росії також подавав апеляцію, щоб оскаржити рішення CAS, однак і тоді суд відхилив їхню заяву.

Верховний суд Швейцарії не прийняв апеляцію щодо дискваліфікації Каміли Валієвої і зобов'язав Росію виплатити Міжнародному союзу ковзанярів та Всесвітньому антидопінговому агентству компенсацію у розмірі 8 тисяч франків, а також покрити усі судові витрати.

Нагадаємо, що в одиночному виступі Валієва не здобула жодну з медалей.