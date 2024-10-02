З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Міжнародний союз біатлоністів (IBU) відсторонив росіян та білорусів від змагань. На нещодавньому саміті вони вирішили продовжити санкції проти ворожих спортсменів, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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Істеричний припадок у пропагандиста

Губєрнієв пожалівся на те, що Росія втрачає авторитет у світовому біатлоні та розкритикував російських посадовців за відсутність комунікації з Міжнародним союзом біатлоністів.

У біатлоні ж світовому все інакше, там нас немає та всім пофігу, все добре, прекрасна маркізо... Ось Майгуров довгі роки був фактично другим обличчям світового біатлону! І що ми бачимо? Бачимо жирну дулю... Авторитет наш нижче плінтуса, контактів з IBU немає, гора народила мишу,

– написав коментатор у себе в телеграм-каналі.

Однак не біатлоном єдиним. Губєрнієв також розкритикував Міжнародну федерацію лижного спорту, зазначивши, що вона просто вбиває світові лижі, а замість популяризації глядачі отримують похмурі місцеві краєвиди, особливо без російських лижників.