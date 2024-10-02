До початку Кубка світу-2024/2025 IBU вводить низку нововведень. Зокрема зміни торкнулися і кольорових бібів, завдяки яким завжди можна було визначити лідерів на дистанції.

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Які відтепер будуть біби

З 2025 року замість всім відомим жовтого, червоного та синього бібів, на гонках чемпіонату світу будуть лише звичайні, а також вводять золотий біб, у якому буде виступати чинний чемпіон дисципліни.

Однак правила Кубка світу змін не зазнали. Біатлоністам видаватимуть біб відповідного кольору, якщо вони є лідерами у відповідному заліку.

Що таке "біб" Це так звана "майка" з порядковим номером, яку видають кожному біатлоністу перед стартом гонки. Зазвичай вони всі однакові, однак є виключення у вигляді жовтого (його одягає лідер загального заліку), червоного (лідер заліку дисципліни) та синього бібів (лідер заліку U-25).

Довідка. Чемпіонат світу-2025 з біатлону відбудеться у швейцарському Ленцергайде з 12 до 23 лютого.

Нагадаємо, що новий сезон Кубка світу розпочнеться 30 листопада 2024 року з етапу у фінському Контіолахті.