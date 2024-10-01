Федерація художньої гімнастики Болгарії опублікувала перелік санкцій, які отримає ексросіянка за відмову виступати за збірну. Відповідне рішення було опубліковане на офіційній сторінці організації у фейсбуку.
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Які санкції застосували до колишньої росіянки
Ельвіра Краснобаєва з п'яти років займається гімнастикою у Болгарії. У 2021 році спортсменка отримала болгарське громадянство. У цьому році вона стала чемпіонкою Європи-2024 у командній першості.
Федерація художньої гімнастики Болгарії пов'язувала великі надії з 16-річною спортсменкою. Тож її рішення стало неприємним сюрпризом для усіх.
Федерація у відповідь застосувала низку санкцій до юної спортсменки:
- З 1 жовтня 2024 року вона буде звільнена зі збірної Болгарії;
- Краснобаєву відсторонять від участі в гала-шоу "Ескалджим" в Більбао, Іспанія від Болгарії;
- вона не матиме права використовувати національну базу "Раковскі";
- гімнастка буде позбавлена можливості використовувати музику та композиції, створені на цей час;
- щомісячні виплати від Міністерства молоді та спорту і від спонсора припиняються, починаючи з 1 жовтня;
- Краснобаєва має виплатити компенсацію Федерації художньої гімнастики Болгарії внаслідок одностороннього дострокового розірвання договору;
- у разі невиконання рішення Ради директорів федерації вона може бути притягнута до відповідальності.
Що відомо про гімнастку
Ельвіра Краснобаєва народилася у Санкт-Петербургу. У 2014 році вона разом з батьками переїхала до Болгарії. У 2021 році отримала болгарське громадянство та була включена до складу збірної.
Спортсменка мріяла виступити на Іграх в Парижі, але путівку отримала інша спортсменка. Цілком ймовірно, що цей факт вплинув на її рішення залишити збірну Болгарії. За даними Beauty In Sport, гімнастка виступатиме за Вірменію.