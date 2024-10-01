Федерація художньої гімнастики Болгарії опублікувала перелік санкцій, які отримає ексросіянка за відмову виступати за збірну. Відповідне рішення було опубліковане на офіційній сторінці організації у фейсбуку.

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Які санкції застосували до колишньої росіянки

Ельвіра Краснобаєва з п'яти років займається гімнастикою у Болгарії. У 2021 році спортсменка отримала болгарське громадянство. У цьому році вона стала чемпіонкою Європи-2024 у командній першості.

Федерація художньої гімнастики Болгарії пов'язувала великі надії з 16-річною спортсменкою. Тож її рішення стало неприємним сюрпризом для усіх.

Федерація у відповідь застосувала низку санкцій до юної спортсменки:

З 1 жовтня 2024 року вона буде звільнена зі збірної Болгарії;

Краснобаєву відсторонять від участі в гала-шоу "Ескалджим" в Більбао, Іспанія від Болгарії;

вона не матиме права використовувати національну базу "Раковскі";

гімнастка буде позбавлена ​​можливості використовувати музику та композиції, створені на цей час;

щомісячні виплати від Міністерства молоді та спорту і від спонсора припиняються, починаючи з 1 жовтня;

Краснобаєва має виплатити компенсацію Федерації художньої гімнастики Болгарії внаслідок одностороннього дострокового розірвання договору;

у разі невиконання рішення Ради директорів федерації вона може бути притягнута до відповідальності.

Що відомо про гімнастку

Ельвіра Краснобаєва народилася у Санкт-Петербургу. У 2014 році вона разом з батьками переїхала до Болгарії. У 2021 році отримала болгарське громадянство та була включена до складу збірної.

Спортсменка мріяла виступити на Іграх в Парижі, але путівку отримала інша спортсменка. Цілком ймовірно, що цей факт вплинув на її рішення залишити збірну Болгарії. За даними Beauty In Sport, гімнастка виступатиме за Вірменію.