Міністерство закордонних справ та міністерство молоді та спорту України висловили обурення щодо заяв віцепрезидента та кандидата на посаду голови МОК. Висловлення пов'язане з можливим поверненням Росії у міжнародний спорт, про це 24 Каналу повідомили у міністерстві.

Читайте також "Росія відсторонена через геноцид, так і має бути": чемпіон світу про можливе повернення росіян

Заява України щодо повернення Росії у міжнародну спільноту

У спільній заяві МЗС та Міністерства молоді та спорту йдеться про те, що віцепрезидент Міжнародного олімпійського комітету проявив неповагу до України, яка бореться з російською агресією.

Окрім цього, Хуан Антоніо Самаранч-молодший порушив основоположні принципи Олімпійської Хартії. Він заявивши про необхідність "наполегливо працювати" для того, щоб якнайшвидше повернути Росію у міжнародну спільноту.

Віцепрезидент МОК заявив, що організація не може займати ту чи іншу сторону у конфлікті. Також він підкреслив, що російська агресія – це лише один випадок із більше, ніж 40 збройних конфліктів у світі.

Вважаємо, що такі заяви свідчать про недостатню обізнаність віцепрезидента МОК щодо російської агресії або його бажання виправдовувати агресора, що є несумісним з прагненням зайняти пост Президента Міжнародного олімпійського комітету. Лідер олімпійського руху має дотримуватися принципів миру, справедливості та поваги до міжнародного права,

– йдеться у спільній заяві МЗС та Мінмолодьспорту.

У заяві нагадали, що санкції, ізоляція та відсторонення РФ від міжнародних спортивних подій відбулися через неспровоковане повномасштабне вторгнення Росії в Україну та звірства, яких у Європі не було ще з часів Другої світової війни.

На цей час жодна з причин не змінилася, адже Росія так і не припинила агресії та звірств. Жорстока війна проти України продовжується та вже призвела до загибелі тисяч мирних українців, зокрема понад 500 українських спортсменів та тренерів, пошкодження та руйнування понад 500 спортивних обʼєктів в Україні, включно з 16 базами олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки.

На тлі триваючої кривавої війни проти України, чиновники, що представляють російський спорт продовжують агресивну риторику та демонструють повне небажання Росії дотримуватися принципів миру та поваги.

Це ще одне підтвердження загальновідомого факту, що спорт у ворожій країні є продовженням державної політики та використовується російською владою як інструмент пропаганди війни та гібридного впливу.

Тому будь-які пропозиції щодо можливого повернення російських спортсменів до міжнародної спортивної спільноти є неприйнятними для України та не підлягають обговоренню.

У заяві також нагадали, що Олімпійський рух заснований на принципах миру, поваги та взаєморозуміння між народами. Виходить з цього, що пропозиції щодо повернення Росії до міжнародних змагань без виконання нею відповідних зобов'язань та завершення агресії проти України підривають ці принципи.

У міністерстві закордонних справ та міністерстві молоді та спорту закликали МОК та його членів не зраджувати олімпійським цінностям та не у якому разі не допустити повернення російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань, допоки триває російська агресія проти України.

Представники України наполегливо попросили МОК зберегти та посилити чинні санкції проти спортивних організацій Росії та Білорусі, а також громадян цих країн.

Також у МЗС та Мінмолодьспорті висловили щиру вдячність міжнародній спільноті за підтримку України у цей складний час та розраховуємо на подальшу солідарність у боротьбі за мир та справедливість.