До старта соревнований, которые начнутся 6 февраля, осталось ровно 100 дней. Теперь стало известно, кто в Украине покажет турниры, сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне Спорт.

Кто покажет зимнюю Олимпиаду?

Официальным транслятором XXV Зимние Олимпийские игры – 2026 является Суспільне. Именно на платформах этого бродкастера будут эксклюзивно освещаться все события Игр.

Зрителей ожидает более 125 часов прямых эфиров, которые будут доступны на телеканале Суспільне Спорт и региональных каналах Суспільного.

Кроме этого, сайт транслятора также предложит болельщикам дополнительные онлайн-трансляции. На нем уже запустился счетчик времени, который отсчитывает обратный отсчет до старта зимних Игр.

Приоритетом Суспільного станут трансляции выступлений украинских спортсменов. Вещатель предложит оперативные новости, эксклюзивные комментарии и аналитику с места событий.

Зимние Олимпийские игры – 2026 пройдут с 6 февраля по 22 февраля в Милане и приближенных к нему городов. В программу соревнований войдут 15 видов спорта:

  • биатлон
  • бобслей
  • скелетон
  • керлинг
  • конькобежный спорт
  • фигурное катание
  • шорт-трек
  • горнолыжный спорт
  • лыжное двоеборье
  • прыжки на лыжах с трамплина
  • лыжные гонки
  • фристайл
  • сноубординг
  • санный спорт

Украину на зимней Олимпиаде должны представить 18 атлетов. К сожалению, впервые в истории наша сборная не выступит на Играх в танцах на льду.

Будут ли россияне на Олимпийских играх?

  • Международный олимпийский комитет продолжает идти навстречу некоторым россиянам. Организация позволит представителям стран-террористок участвовать в соревнованиях.
  • Однако они смогут это сделать только в нейтральном статусе и в индивидуальных соревнованиях. На командные виды спорта распространяется полный бан для россиян.
  • Участие в Олимпиаде запрещено атлетам, которые публично поддерживают войну против Украины. Также не допускаются спортсмены-военные и те, кто принадлежит к силовым структурам России и Беларуси.
  • После объявления о допуске представителей России и Беларуси к соревнованиям на решение МОК в комментарии для Трибуны отреагировал Вадим Гутцайт. Он заявил, что такая позиция была ожидаемой.