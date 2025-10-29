До старта соревнований, которые начнутся 6 февраля, осталось ровно 100 дней. Теперь стало известно, кто в Украине покажет турниры, сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне Спорт.

По теме Италия призвала к перемирию в Украине и на Ближнем Востоке во время зимних Олимпийских игр

Кто покажет зимнюю Олимпиаду?

Официальным транслятором XXV Зимние Олимпийские игры – 2026 является Суспільне. Именно на платформах этого бродкастера будут эксклюзивно освещаться все события Игр.

Зрителей ожидает более 125 часов прямых эфиров, которые будут доступны на телеканале Суспільне Спорт и региональных каналах Суспільного.

Кроме этого, сайт транслятора также предложит болельщикам дополнительные онлайн-трансляции. На нем уже запустился счетчик времени, который отсчитывает обратный отсчет до старта зимних Игр.

Приоритетом Суспільного станут трансляции выступлений украинских спортсменов. Вещатель предложит оперативные новости, эксклюзивные комментарии и аналитику с места событий.

Читайте также Ожидают реальных шагов: в МИД Украины прокомментировали олимпийское перемирие с Россией

Зимние Олимпийские игры – 2026 пройдут с 6 февраля по 22 февраля в Милане и приближенных к нему городов. В программу соревнований войдут 15 видов спорта:

биатлон

бобслей

скелетон

керлинг

конькобежный спорт

фигурное катание

шорт-трек

горнолыжный спорт

лыжное двоеборье

прыжки на лыжах с трамплина

лыжные гонки

фристайл

сноубординг

санный спорт

Украину на зимней Олимпиаде должны представить 18 атлетов. К сожалению, впервые в истории наша сборная не выступит на Играх в танцах на льду.

Будут ли россияне на Олимпийских играх?