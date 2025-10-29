До старта соревнований, которые начнутся 6 февраля, осталось ровно 100 дней. Теперь стало известно, кто в Украине покажет турниры, сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне Спорт.
Кто покажет зимнюю Олимпиаду?
Официальным транслятором XXV Зимние Олимпийские игры – 2026 является Суспільне. Именно на платформах этого бродкастера будут эксклюзивно освещаться все события Игр.
Зрителей ожидает более 125 часов прямых эфиров, которые будут доступны на телеканале Суспільне Спорт и региональных каналах Суспільного.
Кроме этого, сайт транслятора также предложит болельщикам дополнительные онлайн-трансляции. На нем уже запустился счетчик времени, который отсчитывает обратный отсчет до старта зимних Игр.
Приоритетом Суспільного станут трансляции выступлений украинских спортсменов. Вещатель предложит оперативные новости, эксклюзивные комментарии и аналитику с места событий.
Зимние Олимпийские игры – 2026 пройдут с 6 февраля по 22 февраля в Милане и приближенных к нему городов. В программу соревнований войдут 15 видов спорта:
- биатлон
- бобслей
- скелетон
- керлинг
- конькобежный спорт
- фигурное катание
- шорт-трек
- горнолыжный спорт
- лыжное двоеборье
- прыжки на лыжах с трамплина
- лыжные гонки
- фристайл
- сноубординг
- санный спорт
Украину на зимней Олимпиаде должны представить 18 атлетов. К сожалению, впервые в истории наша сборная не выступит на Играх в танцах на льду.
Будут ли россияне на Олимпийских играх?
- Международный олимпийский комитет продолжает идти навстречу некоторым россиянам. Организация позволит представителям стран-террористок участвовать в соревнованиях.
- Однако они смогут это сделать только в нейтральном статусе и в индивидуальных соревнованиях. На командные виды спорта распространяется полный бан для россиян.
- Участие в Олимпиаде запрещено атлетам, которые публично поддерживают войну против Украины. Также не допускаются спортсмены-военные и те, кто принадлежит к силовым структурам России и Беларуси.
- После объявления о допуске представителей России и Беларуси к соревнованиям на решение МОК в комментарии для Трибуны отреагировал Вадим Гутцайт. Он заявил, что такая позиция была ожидаемой.