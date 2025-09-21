В первый день соревнований фигуристы выступили в ритм-танце. За свое выступление Мария Пинчук и Никита Погорелов получили 62,11 балла, попав в топ-10, пишет 24 Канал.
С каким результатом завершили турнир украинские фигуристы?
Украинский тандем отставал на 7,03 балла от четвертого места, которое дает пропуск на Олимпийские игры. В произвольной программе перед нашими спортсменами стояла сложная задача обойти конкурентов.
К сожалению, чуда не произошло. Произвольную программу украинских фигуристов судьи оценили в 91,70 балла (12 место). По итогам турнира Мария Пинчук и Никита Погорелов заняли 12 место (153,81 балла).
Путевки на Олимпийские игры завоевали представители Литвы, Австралии, Испании и Китая.
Олимпийский лицензионный турнир. Танцы на льду
- 1. Литва 198.73
- 2. Австралия 183.50
- 3. Испания 170.32
- 4. Китай 168.83
- ..
- 12. Украина (Мария Пинчук/Никита Погорелов) 153.81
Как рассказывала в комментарии Суспільне Спорт Мария Пинчук, перед соревнованиями она получила тяжелую травму. У фигуристки было повреждено колено – компрессионный перелом и растяжение связок.
Как украинские фигуристы выступили в отборе на ОИ-2026?
- Сборная Украины впервые в истории не отобралась на Олимпийские игры в танцах на льду. Перед этим София Голиченко и Артем Даренский не попали в топ-3 спортивных пар. Украинцы заняли пятое место, что оказалось недостаточно для получения лицензии.
- Последние надежды остаются на Кирилла Мурсака, который еще имеет шанс получить путевку на Олимпийские игры. Свое выступление в отборе украинец посвятил отцу-военнослужащему.