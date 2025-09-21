В первый день соревнований фигуристы выступили в ритм-танце. За свое выступление Мария Пинчук и Никита Погорелов получили 62,11 балла, попав в топ-10, пишет 24 Канал.

С каким результатом завершили турнир украинские фигуристы?

Украинский тандем отставал на 7,03 балла от четвертого места, которое дает пропуск на Олимпийские игры. В произвольной программе перед нашими спортсменами стояла сложная задача обойти конкурентов.

К сожалению, чуда не произошло. Произвольную программу украинских фигуристов судьи оценили в 91,70 балла (12 место). По итогам турнира Мария Пинчук и Никита Погорелов заняли 12 место (153,81 балла).

Путевки на Олимпийские игры завоевали представители Литвы, Австралии, Испании и Китая.

Олимпийский лицензионный турнир. Танцы на льду

1. Литва 198.73

2. Австралия 183.50

3. Испания 170.32

4. Китай 168.83

12. Украина (Мария Пинчук/Никита Погорелов) 153.81

Как рассказывала в комментарии Суспільне Спорт Мария Пинчук, перед соревнованиями она получила тяжелую травму. У фигуристки было повреждено колено – компрессионный перелом и растяжение связок.

Как украинские фигуристы выступили в отборе на ОИ-2026?