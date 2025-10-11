Представитель МИД Украины Георгий Тихий прокомментировал инициативу итальянских коллег во время брифинга. Наше государство поддерживает призыв МИД Италии к установлению мира, пишет 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

К теме Италия призвала к перемирию в Украине и на Ближнем Востоке во время зимних Олимпийских игр

Поддерживает ли Украина установление олимпийского перемирия?

В МИД Украины отметили, что Россия неоднократно использовала олимпийское перемирие для начала военной агрессии. Поэтому ключ от мира, прежде всего, лежит в Кремле.

Мы поддерживаем такой призыв. Но следует напомнить, что Россия начинала ряд войн во время олимпийского перемирия. Россия начала вторжение в Грузию во время Олимпийского перемирия. Россия начинала вторжение в Украину во время Олимпийского перемирия,

– отметил представитель МИД.

Украина готова к мирным переговорам даже не ожидая начала Олимпийских игр. Поэтому заявление Министерства иностранных дел Италии прежде всего касается России.

"Если России для этого нужно "олимпийское перемирие", то пусть будет олимпийское. Но мы, в принципе, настаиваем на том, чтобы это произошло раньше Олимпиады. Я думаю, что заявление итальянского министра, оно направлено на то, чтобы тоже стимулировать Россию к мирному процессу, к какой-то значимой дипломатии, к реальным шагам к миру", – сообщил Георгий Тихий.

Что известно об олимпийском перемирии?

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. В соревнованиях примут участие украинские спортсмены.

7 октября 2025 года вице-премьер-министр и министр иностранных дел Антонио Таяни сделал заявление относительно олимпийского перемирия. Он призвал остановить все военные действия в мире и пообещал внести соответствующее предложение на заседание в ООН.

Отметим, что Россия начала первую гибридную агрессию против Украины сразу после завершения зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году. Через восемь лет россияне осуществили полномасштабное вторжение в нашу страну. В это время как раз завершилась зимняя Олимпиада в Пекине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал МОК не допускать россиян к Олимпийским играм.