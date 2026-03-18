Путин выдал порцию бреда про фокусников и пообещал лично поздравить паралимпийцев, которых впервые с 2014 года допустили на соревнования под собственным флагом, пишет РИА Спорт.

Что сказал Путин о Международном олимпийском комитете?

Кровавый диктатор начал рассказывать какую-то ностальгическую советскую ерунду про фокусников.

У нас в советские времена был такой фокусник, если мне память не изменяет, Амаяк Акопян. Он показывал такие фокусы, которым удивлялись и восхищались. Очень хотелось бы, чтобы в связи со сменой команды в Международном олимпийском комитете, чтобы МОК перестал заниматься фокусами, перестал использовать международный спорт как инструмент политической борьбы,

– цинично накашлял Путин.

Путин также пообещал лично поздравить российских паралимпийцев, которые принимали участие в Зимних Играх-2026 в Италии. На Паралимпиде, куда были допущены россияне и белорусы под собственными флагами и с национальными гимнами, представители страны-агрессора завоевали 12 медалей, из которых 8 золотых.

