Російські спортсмени продовжують робити політичні заяви попри санкції та обмеження на міжнародній арені. Чергову резонансну позицію озвучив олімпійський чемпіон з тхеквондо Максим Храмцов, який оголосив про завершення кар'єри, передає ria.ru.
Що сказав спортсмен про Путіна?
Олімпійський чемпіон з тхеквондо Максим Храмцов заявив, що не знає жодного спортсмена в Росії, який би не підтримував політику президента Володимира Путіна.
А покажіть мені хоч одного спортсмена, який не підтримує політику Володимира Путіна. Це наш президент і наш лідер, і я вважаю, що інакше й бути не може,
– сказав він російським ЗМІ.
Спортсмен також підтвердив, що брав участь у заходах на підтримку війни проти України та відвідував окуповані території, де проводив майстер-класи для дітей. За його словами, саме через таку позицію його могли не допустити до участі в Олімпіаді.
Хто такий Максим Храмцов?
Максим Храмцов – один із найуспішніших російських тхеквондистів останніх років. Він став олімпійським чемпіоном Ігор у Токіо 2020 у ваговій категорії до 80 кг, здобувши перше в історії Росії золото в цьому виді спорту.
Крім олімпійської перемоги, Храмцов є чемпіоном світу та дворазовим чемпіоном Європи. У березні 2026 року спортсмен у 28-річному віці оголосив про завершення професійної кар'єри.
Повернення Росії у світовий спорт
- Міжнародний олімпійський комітет готовий розглянути питання щодо повернення росіян до спортивних змагань.
- Майже всі санкції щодо спортсменів із Росії та Білорусі, зокрема у таких видах як тхеквондо та дзюдо – вже зняті, але формальні обмеження національних команд зберігаються.
- Частина міжнародних федерацій рекомендувала дозволити виступати молодим росіянам під власним прапором і гімном у юнацьких змаганнях.