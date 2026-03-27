Російські спортсмени продовжують робити політичні заяви попри санкції та обмеження на міжнародній арені. Чергову резонансну позицію озвучив олімпійський чемпіон з тхеквондо Максим Храмцов, який оголосив про завершення кар'єри, передає ria.ru.

Що сказав спортсмен про Путіна?

Олімпійський чемпіон з тхеквондо Максим Храмцов заявив, що не знає жодного спортсмена в Росії, який би не підтримував політику президента Володимира Путіна.

А покажіть мені хоч одного спортсмена, який не підтримує політику Володимира Путіна. Це наш президент і наш лідер, і я вважаю, що інакше й бути не може,

– сказав він російським ЗМІ.

Спортсмен також підтвердив, що брав участь у заходах на підтримку війни проти України та відвідував окуповані території, де проводив майстер-класи для дітей. За його словами, саме через таку позицію його могли не допустити до участі в Олімпіаді.

Хто такий Максим Храмцов?

Максим Храмцов – один із найуспішніших російських тхеквондистів останніх років. Він став олімпійським чемпіоном Ігор у Токіо 2020 у ваговій категорії до 80 кг, здобувши перше в історії Росії золото в цьому виді спорту.

Крім олімпійської перемоги, Храмцов є чемпіоном світу та дворазовим чемпіоном Європи. У березні 2026 року спортсмен у 28-річному віці оголосив про завершення професійної кар'єри.

