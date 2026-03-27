Российские спортсмены продолжают делать политические заявления, несмотря на санкции и ограничения на международной арене. Очередную резонансную позицию озвучил олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов, который объявил о завершении карьеры, передает ria.ru.

Что сказал спортсмен о Путине?

Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов заявил, что не знает ни одного спортсмена в России, который бы не поддерживал политику президента Владимира Путина.

А покажите мне хоть одного спортсмена, который не поддерживает политику Владимира Путина. Это наш президент и наш лидер, и я считаю, что иначе и быть не может,

– сказал он российским СМИ.

Спортсмен также подтвердил, что участвовал в мероприятиях в поддержку войны против Украины и посещал оккупированные территории, где проводил мастер-классы для детей. По его словам, именно из-за такой позиции его могли не допустить к участию в Олимпиаде.

Кто такой Максим Храмцов?

Максим Храмцов – один из самых успешных российских тхэквондистов последних лет. Он стал олимпийским чемпионом Игр в Токио 2020 в весовой категории до 80 кг, получив первое в истории России золото в этом виде спорта.

Помимо олимпийской победы, Храмцов является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. В марте 2026 года спортсмен в 28-летнем возрасте объявил о завершении профессиональной карьеры.

