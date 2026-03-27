Российские спортсмены продолжают делать политические заявления, несмотря на санкции и ограничения на международной арене. Очередную резонансную позицию озвучил олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов, который объявил о завершении карьеры, передает ria.ru.
Что сказал спортсмен о Путине?
Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов заявил, что не знает ни одного спортсмена в России, который бы не поддерживал политику президента Владимира Путина.
А покажите мне хоть одного спортсмена, который не поддерживает политику Владимира Путина. Это наш президент и наш лидер, и я считаю, что иначе и быть не может,
– сказал он российским СМИ.
Спортсмен также подтвердил, что участвовал в мероприятиях в поддержку войны против Украины и посещал оккупированные территории, где проводил мастер-классы для детей. По его словам, именно из-за такой позиции его могли не допустить к участию в Олимпиаде.
Кто такой Максим Храмцов?
Максим Храмцов – один из самых успешных российских тхэквондистов последних лет. Он стал олимпийским чемпионом Игр в Токио 2020 в весовой категории до 80 кг, получив первое в истории России золото в этом виде спорта.
Помимо олимпийской победы, Храмцов является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. В марте 2026 года спортсмен в 28-летнем возрасте объявил о завершении профессиональной карьеры.
Возвращение России в мировой спорт
- Международный олимпийский комитет готов рассмотреть вопрос о возвращения россиян к спортивным соревнованиям.
- Почти все санкции в отношении спортсменов из России и Беларуси, в частности в таких видах как тхэквондо и дзюдо – уже сняты, но формальные ограничения национальных команд сохраняются.
- Часть международных федераций рекомендовала разрешить выступать молодым россиянам под собственным флагом и гимном в юношеских соревнованиях.