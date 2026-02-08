Перед стартом зимних Олимпийских игр в 2026 году международные спортивные санкции в отношении России оказались на грани серьезных изменений – и это может иметь глобальные последствия. Как пишет The New York Times, строгие ограничения, которые сдерживали участие российских спортсменов в международных соревнованиях, вероятно приближаются к завершению.
Что сказали в МОК о допуске россиян?
В Международном олимпийском комитете в очередной раз заявили, что спорт должен оставаться политически нейтральным, а не инструментом санкций.
МОК хочет ввести универсальные правила, которые позволят российским атлетам вернуться на международную арену на равных условиях с другими странами.
Мы – спортивная организация. Мы понимаем политику и знаем, что не действуем в вакууме. Но наша игра – это спорт. Это означает, что спорт должен оставаться нейтральной площадкой,
– заявила президент МОК Кирсти Ковентри.
Как может измениться спортивный мир?
Почти все санкции в отношении спортсменов из России и Беларуси, в частности в таких видах как тхэквондо и дзюдо – уже сняты, но формальные ограничения национальных команд сохраняются.
Часть международных федераций рекомендовала разрешить выступать молодым россиянам под собственным флагом и гимном в юношеских соревнованиях.
Реакция Украины и мира
Такая позиция вызывает резкую критику со стороны украинских и европейских спортивных и политических деятелей, которые отмечают, что санкции должны оставаться до тех пор, пока продолжается война в Украине.
Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный ранее выразил разочарование возможной отменой санкций, утверждая, что Россия использует спорт как инструмент пропаганды.
О необходимости возвращения российской футбольной сборной к официальным соревнованиям ранее заявлял президент ФИФА и друг Путина Джанни Инфантино.
Что это означает для Олимпиады?
- На этих Играх россияне официально не представлены как нация, но индивидуальные нейтральные спортсмены все же участвуют в некоторых дисциплинах.
- В сборной Грузии 75% спортсменов на этой Олимпиаде – россияне, в частности фигуристы, которые живут и тренируются в Москве.
- Если санкции действительно отменят – это может вызвать кардинальный разворот в международных соревнованиях уже после Игр в Милане-Кортини.