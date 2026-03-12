Организация запретила скелетонисту выступать на зимних Олимпийских играх из-за "шлема памяти". На нем были изображены спортсмены, которых Россия убила во время войны против Украины, сообщает 24 Канал.

Как Гераскевич нарвался на шквал критики?

После этого поступка уровень поддержки Гераскевича существенно вырос. Верховная Рада выставила на голосование постановление о награждении Владислава орденом "За заслуги".

Однако решение не было принято и одним из тех, кто голосовал против, был известный стронгмен Василий Вирастюк. Это стало поводом для оживленного обсуждения пользователей в Threads.

Владислав упрекнул Василия тем, что тот голосовал за ликвидацию полномочий НАБУ и САП летом 2025-го. Однако многие люди выступили против Гераскевича и затравили его.

Не буду оценивать Вирастюка как политика. Но в спорте он Украину прославил хорошо и не накринживал какими-то высказываниями.

Вирастюк – легенда, Гераскевич шляпа. Доклад завершил, спасибо.

Гераскевич вообще никто, если сравнивать с Вирастюком.

Все уже забыли про этого долб**ба и его шлем.

Чувак, тебя уже дох*я. Что-то нагребаешь многовато на себя уже.

Этот Гераскевич себе очень много позволяет. Его вообще кто-то знал до этого позора со шлемом?

Х**ли, который занимал 12-14 места, могут предлагать вручить орден только в этой стране.

Да с**бал тот Гераскевич. Ну никаких спортивных отличий у него, а меле как будто такая выдающаяся личность.

Вы цинично манипулируете темой трагедии в Украине и чужими смертями, и продолжаете набивать себе медийность. Делать карьеру вы должны были спортивными достижениями, а вы обычный эмоциональный мародер!

Что пишут о Владиславе Гераскевиче в Threads:

Напомним, что не так давно Гераскевич выступал перед депутатами в Верховной раде. Скелетонист призвал народных избранников лишить звания Героя Украины Сергея Бубку.

Однако эта инициатива инициатива не была поддержана депутатами. Бубку обвиняют в замалчивании войны в Украине и сотрудничестве с российскими террористами через компании на оккупированных территориях.

Что известно о скандале с Гераскевичем?