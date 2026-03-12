Організація заборонила скелетоністу виступати на зимових Олімпійських іграх через "шолом пам'яті". На ньому були зображені спортсмени, яких Росія вбила під час війни проти України, повідомляє 24 Канал.

Як Гераскевич нарвався на шквал критики?

Після цього вчинку рівень підтримки Гераскевича суттєво зріс. Верховна рада виставила на голосування постанову щодо відзначення Владислава орденом "За заслуги".

Проте рішення не було прийняте і одним з тих, хто голосував проти, був відомий стронгмен Василь Вірастюк. Це стало приводом для жвавого обговорення користувачів у Threads.

Владислав дорікнув Василю тим, що той голосував за ліквідацію повноважень НАБУ та САП влітку 2025-го. Проте багато людей виступили проти Гераскевича та зацькували його.

Не буду оцінювати Вірастюка як політика. Але в спорті він Україну прославив добряче і не накрінжував якимись висловлюваннями.

Вірастюк – легенда, Гераскевич шляпа. Доклад завершив, дякую.

Гераскевич взагалі ніхто, якщо порівнювати із Вірастюком.

Всі вже забули про цього довбо**ба і його шолом.

Чувак, тебе вже дох*я. Щось нагрібаєш багатенько на себе вже.

Цей Гераскевич собі дуже багато дозволяє. Його взагалі хтось знав до цього позору з шоломом?

Х**лі, який займав 12-14 місця, можуть пропонувати вручити орден тільки в цій країні.

Да з**бав той Гераскевич. Ну ніяких спортивних відзнак у нього, а меле наче така визначна особа.

Ви цинічно маніпулюєте темою трагедії в Україні та чужими смертями, і продовжуєте набиваєти собі медійність. Робити кар’єру ви мали спортивними досягненнями, а ви звичайний емоційний мародер!

Нагадаємо, що не так давно Гераскевич виступав перед депутатами у Верховній раді. Скелетоніст закликав народних обранців позбивити звання Героя України Сергія Бубку.

Проте ця ініціатива не була підтримана депутатами. Бубку звинувачують у замовчуванні війни в Україні та співпраці з російськими терористами через компанії на окупованих територіях.

Що відомо про скандал із Гераскевичем?