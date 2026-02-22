Гераскевич мав з очільницею МОК особисту розмову безпосередньо перед рішенням про відсторонення від змагань. Тоді українець казав про взаємну повагу з Ковентрі, але зараз відверто розповів, що про неї думає, у мережі X.
Дивіться також "Зіграв важливу роль": Гераскевич звинуватив Бубку в поверненні росіян
Що сказав Гераскевич про Ковентрі?
Владислав висловив огиду щодо того, як президентка МОК поводилася на публіку після того, як ініціювала його дискваліфікацію.
Важко уявити, наскільки цинічною та бездушною має бути хтось, щоб дискваліфікувати людину з Олімпійських ігор без жодної причини, а потім проливати крокодилячі сльози, сподіваючись на співчуття. Таке лицемірство просто неймовірне,
– написав Гераскевич.
Як ще Гераскевич критикує МОК?
- Владислав публічно висловлював незгоду з політикою Міжнародного олімпійського комітету ще задовго до своєї дискваліфікації: як пише Reuters, він різко засудив політику допуску "нейтральних" атлетів з Росії і Білорусі, багато з яких виявилися прихильниками війни.
- Гераскевич назвав "персонажами, які турбуються тільки про свої посади" членів МОК від України Сергій Бубку і Валерія Борзова, які не зробили нічого, щоб у ситуації з "шоломом пам'яті" захистити інтереси України та спортсмена.