Напередодні Гераскевич отримав з рук Президента України Володимира Зеленського Орден Свободи, після чого знову спілкувався з міжнародною пресою, публікують Подробиці у ютубі.
Що Гераскевич сказав про Бубку та Борзова?
Скелетоніста попросили прокоментувати дії двох представників України у Міжнародному олімпійському комітеті – Сергія Бубки та Валерія Борзова. Владислав висловив переконання, що інтереси української збірної і держави загалом їх не цікавлять.
На жаль, їхня позиція на користь МОКу. Чомусь ці персонажі, які мають представляти Україну, більше турбуються про свої посади в цьому комітеті,
– сказав Гераскевич.
Український атлет нагадав, що був тим, хто вимагав відсторонити Сергія Бубку від керівних посад у спорті, адже вважає його негідним участі в МОК через відмову засудити російську агресію та ведення бізнесу з окупантами, на якому колишній легкоатлет був викритий розслідувачами з Bihus.info.
Що сказав Борзов про дискваліфікацію Гераскевича?
На відміну від Бубки, Валерій Борзов принаймні озвучив свою позицію щодо ситуації з Гераскевичем на Олімпіаді-2026 у коментарі "Чемпіону". Перший міністр спорту незалежної України звинуватив скелетоніста у небажанні йти на компроміс.
МОК, безумовно, зважає на те, що існує 135 конфліктів, у яких ведуться військові дії на нашій планеті. За такого стану справ МОК не може ухвалювати якісь вибіркові рішення, бо це протирічить Олімпійській хартії,
– цинічно сказав Борзов.
Як пройшла апеляція Гераскевич на дії МОК?
- Юристи Владислава подали скаргу до Спортивного арбітражного суду, який розглянув справу одразу в Мілані 13 лютого.
- Суддя з Німеччини вирішила, що МОК був правий, відсторонивши атлета від змагань.
- Гераскевич вже залишив Італію, і напередодні його вітали оплесками на українській вечері Мюнхенської конференції з безпеки.