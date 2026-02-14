Напередодні Гераскевич отримав з рук Президента України Володимира Зеленського Орден Свободи, після чого знову спілкувався з міжнародною пресою, публікують Подробиці у ютубі.

Дивіться також "Сказали, що роблять все можливе": як Бубка та Борзов впливали на рішення МОК по Гераскевичу

Що Гераскевич сказав про Бубку та Борзова?

Скелетоніста попросили прокоментувати дії двох представників України у Міжнародному олімпійському комітеті – Сергія Бубки та Валерія Борзова. Владислав висловив переконання, що інтереси української збірної і держави загалом їх не цікавлять.

На жаль, їхня позиція на користь МОКу. Чомусь ці персонажі, які мають представляти Україну, більше турбуються про свої посади в цьому комітеті,

– сказав Гераскевич.

Український атлет нагадав, що був тим, хто вимагав відсторонити Сергія Бубку від керівних посад у спорті, адже вважає його негідним участі в МОК через відмову засудити російську агресію та ведення бізнесу з окупантами, на якому колишній легкоатлет був викритий розслідувачами з Bihus.info.

Що сказав Борзов про дискваліфікацію Гераскевича?

На відміну від Бубки, Валерій Борзов принаймні озвучив свою позицію щодо ситуації з Гераскевичем на Олімпіаді-2026 у коментарі "Чемпіону". Перший міністр спорту незалежної України звинуватив скелетоніста у небажанні йти на компроміс.

МОК, безумовно, зважає на те, що існує 135 конфліктів, у яких ведуться військові дії на нашій планеті. За такого стану справ МОК не може ухвалювати якісь вибіркові рішення, бо це протирічить Олімпійській хартії,

– цинічно сказав Борзов.

Як пройшла апеляція Гераскевич на дії МОК?