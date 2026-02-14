Про це повідомляє Суспільне.

Як у Мюнхені зустріли Гераскевича?

Владислав Гераскевич став ще більш відомим, коли захотів присвятити свій виступ пам'яті про загиблих спортсменів. Він вийшов у шоломі з портретами українців під час змагання на Олімпійських іграх, які цьогоріч проводяться на аренах Ломбардії та північного сходу Італії. Через такий крок Гераскевича дискваліфікували й він не зміг взяти участь і позмагатися за перемогу в скелетоні.

Позиція Владислава й його батька й тренера Михайла Гераскевича була сталою. Вони не вважали, що Міжнародний олімпійський комітет має рацію щодо заборони змагатися в "шоломі пам'яті" й тому звернулися до суду. Проте жодні доводи не допомогли – Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляцію Владислава Гераскевича проти МОК і фактично підтримав рішення про його дискваліфікацію.

Після цього Владислав Гераскевич приїхав у Мюнхен й відвідав українську вечерю, яку провели з нагоди безпекової конференції. Коли спортсмен зайшов до кімнати – присутні зустріли його оплесками, шануючи серйозний крок на який пішов Гераскевич. Відстоюючи честь та гідність України та пам'ять про українських спортсменів, чоловік відмовився від своєї мрії та втратив можливість позмагатися на Олімпійських іграх.

Як у світі реагували на дискваліфікацію Гераскевича на Олімпійських іграх?