Скелетоніст вийшов із зали суду CAS і зробив першу заяву. Про це передає журналістка Суспільне Спорт.

Які перші слова Гераскевича після засідання суду?

Гераскевич заявив, що вони довго розмовляли, його вислухали і почули аргументи, тож вони чекають на рішення. Та, як сказав спортсмен, хепі-енду тут немає, бо змагання, здається, уже втрачено. У його змаганнях передбачено чотири спуски, а він пропустив два.

Він додав, що не знає, хто ухвалюватиме рішення, можливо, доведеться перезапустити змагання, але тоді це порушить права інших спортсменів, і що не знає, який буде позитивний висновок, тож доведеться подивитися, що станеться.

Також спортсмен повідомив, що не має наміру повертатися в Кортіну. Скелетоніст зазначив, що навіть якщо дозволять спуститися в шоломі одного разу, змагальний сенс цього буде відсутній через небезпечність спорту.

Його олімпійську мрію спочатку забрали, потім повернули акредитацію, і він сприймає це як крадіжку, тому не радий такій ситуації.

Гераскевич висловив переконання, що ця дія МОК слугує пропаганді Росії, яка святкує його дискваліфікацію.

На думку українського спортсмена, Росія з часом повернеться до Олімпіади, а МОК чинить великий тиск на українських спортсменів, і він вважає, що організація не на боці історії.

Він також вважає, що дії МОК є дискримінативними.

Крім того, він процитував свого батька, який учора сказав, що відсторонили не його, а Україну. Владислав підкреслив, що стоїть за гідність своєї країни.

Що сказав адвокат Гераскевича?

Процес Гераскевича проти МОК та IBSF було завершено у порядку прискореного провадження. Слухання тривало дві з половиною години.

Під час нього ми повністю виклали всю нашу юридичну аргументацію як письмово, так і усно. Владислав віддав цьому процесу всі ті сили та зусилля, які мав би спрямувати на спортивній арені, проте цього права його було позбавлено.

Наразі слово за арбітром. Чекаємо на його рішення, повідомив у своєму телеграм-каналі Євген Пронін.