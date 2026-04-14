Сумну звістку було оприлюднено на сайті Федерації легкої атлетики України. У повідомленні федерація публічно поінформувала про подію та висловила підтримку родині.

Що відомо про Людмилу Гуревич?

За даними Вікіпедії, вона є олімпійською чемпіонкою Ігор у Римі 1960 року в бігу на 800 метрів.

Також спортсменка здобула бронзову нагороду чемпіонату Європи 1954 року на цій самій дистанції та неодноразово ставала призеркою і чемпіонкою СРСР у різних дисциплінах легкої атлетики: зокрема виборювала "срібло" (1954) і "бронзу" (1956) на чемпіонатах СРСР у бігу на 800 і 400 метрів відповідно.

На національному рівні вона була чемпіонкою УРСР у бігу на 400 і 800 метрів, а також неодноразово здобувала срібні (1952, 1953) та бронзову (1959) нагороди чемпіонатів УРСР у бігу на 400 метрів.

