Сумну звістку у фейсбук оприлюднила Анна Пинзеник – представниця української діаспори в США. Маму Лілії Подкопаєвої поховають у п'ятницю, 17 квітня, на Арлінгтонському кладовищі в штаті Джорджія.
Що відомо про Людмилу Петриченко?
У повідомленні зазначається, що пані Людмила була надзвичайно доброю, щирою та світлою людиною, чиє життя було сповнене любові, доброти, жертовності та турботи про близьких. Вона залишила по собі глибокий і світлий слід у серцях усіх, хто її знав і любив.
З глибоким сумом, болем у серці та християнською скорботою повідомляємо, що 11 квітня 2026 року відійшла у вічність любляча матуся, турботлива бабуся, дорога рідна людина, неймовірно добра, щира та світла душею – пані Людмила Петриченко (матуся нашої Лілії Подкопаєвої),
– йдеться у повідомленні.
Що відомо про Лілію Подкопаєву?
Здобула міжнародне визнання у 1995 році, коли стала абсолютною чемпіонкою світу зі спортивної гімнастики.
Наступного року на Олімпійських іграх в Атланті (1996) вона досягла найвищих результатів у своїй кар'єрі: виборола дві золоті нагороди – в абсолютній першості та у вправах на вільній програмі, а також додала до них срібну медаль у командному заліку.
Через травми вона змушена була завершити професійну кар'єру, після чого відійшла від великого спорту, але залишилася публічною особою. Переїхавши до США, нині проживає у штаті Флорида, де займається благодійною діяльністю та підтримує Україну, зокрема під час повномасштабної війни.
У публічному житті вона також проявила себе на телебаченні, зокрема перемогла у шоу "Танці з зірками" та брала участь у різних розважально-спортивних проєктах.
У особистому житті була тричі заміжня, виховує трьох дітей: усиновленого сина Вадима, доньку Кароліну від першого шлюбу та молодшу доньку Евеліну.