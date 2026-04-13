Печальное известие в фейсбук обнародовала Анна Пинзеник – представительница украинской диаспоры в США. Маму Лилии Подкопаевой похоронят в пятницу, 17 апреля, на Арлингтонском кладбище в штате Джорджия.

Что известно о Людмиле Петриченко?

В сообщении отмечается, что Людмила была очень добрым, искренним и светлым человеком, чья жизнь была полна любви, доброты, жертвенности и заботы о близких. Она оставила после себя глубокий и светлый след в сердцах всех, кто ее знал и любил.

С глубокой печалью, болью в сердце и христианской скорбью сообщаем, что 11 апреля 2026 года отошла в вечность любящая мама, заботливая бабушка, дорогой родной человек, невероятно добрый, искренняя и светлая душой – Людмила Петриченко (мама нашей Лилии Подкопаевой),

– говорится в сообщении.

Что известно о Лилии Подкопаевой?