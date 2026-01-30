Сейчас же спортсменка не ведет публичную жизнь, но иногда высказывается на актуальные темы относительно Украины. 24 Канал рассказывает о личной жизни олимпийской чемпионки-1996.

По теме Феерила на Олимпиаде и отреклась от русского языка: какой была Лилия Подкопаева в детстве

Где сейчас Подкопаева?

Еще в конце 90-х Подкопаева стала жить в США, но из-за своей спортивной деятельности ездила между странами. Уже в середине 00-х годов она окончательно поселилась за океаном.

Новым домом для Лилии стала Флорида, а именно город Тампа. Однако женщина не забывает свои корни и активно поддерживает Украину на международном уровне.

Сколько детей у Лилии?

За свою жизнь у Подкопаевой было трое мужчин. В 00-е годы она имела отношения с украинским бизнесменом Тимофеем Нагорным, с которым выращивали двух детей.



Лилия Подкопаева с первым мужем Тимофеем / фото из соцсетей

В 2006 году пара усыновила 8-месячного мальчика по имени Вадим, который был сиротой из Донецка. А позже в том же году Лилия родила дочь, которую назвала Каролина.

Что известно об отношениях с Ани Лорак?

Довольно символично, что крестной мамой девочки стала ее тезка Ани Лорак, которая была известной певицей. Она знакома с Подкопаевой с детства и имела с ней дружеские отношения.

Однако после начала полномасштабной войны Лилия и Ани уже не общаются. Певица решила осесть в России и игнорировать геноцид украинцев, что противоречит идеологии Подкопаевой.

Потеря близкого человека, подруги – это определенного рода трагедия. Но самой большой трагедией считаю то, как украинка Каролина повела себя по отношению к Родине, где она родилась и росла. Сейчас она нашла для себя новую родину и новый круг общения. После полномасштабного вторжения России в Украину наше общение прекратилось. Мне очень обидно, что она сделала именно такой выбор,

– признавалась Подкопаева в интервью Oboz.



Лилия Подкопаева является кумой Ани Лорак / фото из инстаграма гимнастки

В 2009 году гимнастка развелась с Нагорным. Через два года Лилия во второй раз вышла замуж. Новым ее мужем стал Виктор Костенко.

Однако эти отношения не были публичными, а потому о них мало что известно. В окружении Подкопаевой рассказывали, что их брак длился недолго и быстро распался.

Кто сейчас является мужем Подкопаевой?

Третьим мужем Подкопаевой стал бизнесмен и предприниматель Игорь Дубинский. С ним Лилия до сих пор живет семейной жизнью. Они познакомились в США, ведь мужчина давно проживает в Атланте.

Именно туда Лилия позже и переехала из Флориды. В 2018 году пара вступила в брак, а через год Подкопаева родила дочь по имени Эвелина. Таким образом, гимнастка стала многодетной мамой с тремя детьми – приемным сыном и двумя дочерьми.



Лилия Подкопаева с мужем Игорем Дубинским / фото из инстаграма гимнастки

Сейчас Подкопаева имеет свои проекты за океаном и занимается тренерством, о чем рассказывала в интервью Роману Свичкару. Также вместе с мужем активно поддерживают Украину.

Лилия открыла свой фонд в поддержку особо уязвимых слоев населения и занимается волонтерством. Она несколько раз посещала Украину за последние годы, а в соцсетях спортсменка активно поддерживает инициативы по своей Родине.