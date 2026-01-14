Подкопаева делится достижениями дочери со своими подписчиками в соцсетях. А вместе с тем рассказывает больше о том, каких усилий требует спорт, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм чемпионки.

Чем занимается дочь Подкопаевой?

В свои шесть лет Эвелина уже успела принять участие в соревнованиях по танцам. Но и в том виде спорта, в котором прославилась ее мама, тоже имеет достижения.

На тренировке девочка выполняла выход в стойку на руках. Пусть не с первой попытки, но у нее получилось, что Лилия сопроводила криками ободрения.

Что Подкопаева рассказала в инстаграме о гимнастике?

На примере занятий дочери Лилия Подкопаева поделилась тем, какой ценой даются спортивные достижения.

В гимнастике нет случайных побед. Есть тысячи повторов, боль, вера и момент, когда все сходится,

– эмоционально написала бывшая спортсменка.



Тренировка Эвелины / фото из инстаграма Лилии Подкопаевой

