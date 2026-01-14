Подкопаєва ділиться досягненнями дочки зі своїми підписниками у соцмережах. А разом з тим розповідає більше про те, яких зусиль потребує спорт, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм чемпіонки.

Чим займається донька Подкопаєвої?

У свої шість років Евеліна вже встигла взяти участь у змаганнях з танців. Але і в тому виді спорту, в якому прославилася її мама, теж має здобутки.

На тренуванні дівчинка виконувала вихід в стійку на руках. Нехай не з першої спроби, але в неї вийшло, що Лілія супроводила криками підбадьорення.

Що Подкопаєва розповіла в інстаграмі про гімнастику?

На прикладі занять доньки Лілія Подкопаєва поділилася тим, якою ціною даються спортивні здобутки.

У гімнастиці немає випадкових перемог. Є тисячі повторів, біль, віра і момент, коли все сходиться,

– емоційно написала колишня спортсменка.



Тренування Евеліни / фото з інстаграму Лілії Подкопаєвої

Чим відома Лілія Подкопаєва?