Саме у 1996-му році Лілія Подкопаєва принесла три нагороди Олімпійських ігор в Атланті. 24 Канал розповідає про становлення Подкопаєвої у спортивній гімнастиці, яка частенько ділиться архівним контентом із своїх виступів.
Варто побачити Вимушено покинула танці та бачить себе тренеркою: якою була Харлан у дитинстві
Як Подкопаєва феєрично увірвалась у гімнастику?
Майбутня олімпійська чемпіонка народилась 15 серпня 1978 року у Донецьку. На жаль, Подкопаєва не може повернутись у рідне місто через російську окупацію.
Лілія прийшла у світ спортивної гімнастики у віці 5 років. На цю спортивну секцію її привела бабуся. У 1993-му Подкопаєва тріумфувала на національній першості, після чого почала підкорювати світову першість:
Срібна призерка чемпіонату світу 1994 (на колоді).
Абсолютна чемпіонка світу 1995 (в опорному стрибку), а також завоювала "срібло" на брусах і колоді.
Чемпіонка Європи 1996 у багатоборстві, брусах і вільних вправах, а також авторка "бронзи" в опорному стрибку та командному заліку.
Медалі Євро-1996 завоювала після важкої травми. На початку 1996-го Подкопаєва зламала два ребра після падіння з колоди. Однак вже у травні феєрила на змаганнях.
Лілія Подкопаєва / Фото Getty Images
В інтерв'ю XSPORT колишня спортсменка зізналась, що у її житті були моменти, коли вона хотіла покинути гімнастику через дуже серйозні навантаження. Водночас їй потрібно було встигати гарно вчитись у школі.
Тоді мені бабуся сказала: "Дивись, день – два ти побудеш вдома, а потім тобі захочеться повернутись, адже всі твої друзі там. І от, коли ти повернешся, то побачиш, що вже відстала. Поки ти не тренувалась, твої однолітки пішли вперед". Зараз я розумію, що ця розмова мала на мене дуже великий вплив. Якщо чесно, навіть не усвідомлюю, як маленька дитина тоді це могла сприйняти і зробити висновки. Я повернулась до зали і почала показувати результат,
– пригадала Лілія.
Цікаво, що спершу Подкопаєву відвели на художню гімнастку, але цей вид спорту не справив на неї вражень.
Як Подкопаєва стала олімпійською чемпіонкою в Атланті-1996?
1996-й рік став піком здобутків української гімнастки. Уродженка Донецька стала дворазовою олімпійською чемпіонкою в Атланті – в абсолютній першості та вільних вправах. До цього всього Лілія ще й завоювала "срібло" на колоді.
Ці Ігри-1996 ознаменувались для українки не лише трьома медалями. Під час змагань Подкопаєва виконала елемент, над яким працювала 7 років, і який увійшов в історію гімнастики під її іменем.
Як Подкопаєва стала олімпійською чемпіонкою в Атланті-1996: дивіться відео
На жаль, ця Олімпіада стала останньою у кар'єрі української гімнастки. Подкопаєва прийняла важке для себе рішення щодо закінчення професійної кар'єри через часті травми.
26 липня 2025 року Подкопаєва у своєму профілі в інстаграмі пригадала, як 29 років стала олімпійською чемпіонкою.
29 років відтоді, як здобула олімпійську медаль. Мить, що змінила все,
– підписала відео Лілія.
Річниця із здобуття олімпійського "золота" Подкопаєвою
Де зараз та чим займається Подкопаєва?
Вже давно Подкопаєва проживає у США. Однак попри відстань Лілія не забуває про Батьківщину. На відміну від деяких українських представників спорту Подкопаєва обрала активну позицію щодо повномасштабної війни проти Росії.
Вона приїжджає в Україну, ділиться у своїх соцмережах контентом із рідної країни, яку продовжують тероризувати щодня росіяни, волонтерить разом із чоловіком, з яким її доля звела якраз у переможній для неї Атланті.
За океаном Лілія перезапустила роботу міжнародного благодійного фонду, який спрямований на підтримку особливо вразливих верств населення.
Відзначимо, що разом із чоловіком, яким є бізнесмен Ігор Дубинський, виховує у щасливому шлюбі трьох дітей.
Подкопаєва відреклась від російської мови та почала говорити солов'їною.