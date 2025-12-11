Саме у 1996-му році Лілія Подкопаєва принесла три нагороди Олімпійських ігор в Атланті. 24 Канал розповідає про становлення Подкопаєвої у спортивній гімнастиці, яка частенько ділиться архівним контентом із своїх виступів.

Як Подкопаєва феєрично увірвалась у гімнастику?

Майбутня олімпійська чемпіонка народилась 15 серпня 1978 року у Донецьку. На жаль, Подкопаєва не може повернутись у рідне місто через російську окупацію.

Лілія прийшла у світ спортивної гімнастики у віці 5 років. На цю спортивну секцію її привела бабуся. У 1993-му Подкопаєва тріумфувала на національній першості, після чого почала підкорювати світову першість:

Срібна призерка чемпіонату світу 1994 (на колоді).

Абсолютна чемпіонка світу 1995 (в опорному стрибку), а також завоювала "срібло" на брусах і колоді.

Чемпіонка Європи 1996 у багатоборстві, брусах і вільних вправах, а також авторка "бронзи" в опорному стрибку та командному заліку.

Медалі Євро-1996 завоювала після важкої травми. На початку 1996-го Подкопаєва зламала два ребра після падіння з колоди. Однак вже у травні феєрила на змаганнях.



Лілія Подкопаєва / Фото Getty Images

В інтерв'ю XSPORT колишня спортсменка зізналась, що у її житті були моменти, коли вона хотіла покинути гімнастику через дуже серйозні навантаження. Водночас їй потрібно було встигати гарно вчитись у школі.

Тоді мені бабуся сказала: "Дивись, день – два ти побудеш вдома, а потім тобі захочеться повернутись, адже всі твої друзі там. І от, коли ти повернешся, то побачиш, що вже відстала. Поки ти не тренувалась, твої однолітки пішли вперед". Зараз я розумію, що ця розмова мала на мене дуже великий вплив. Якщо чесно, навіть не усвідомлюю, як маленька дитина тоді це могла сприйняти і зробити висновки. Я повернулась до зали і почала показувати результат,

– пригадала Лілія.

Цікаво, що спершу Подкопаєву відвели на художню гімнастку, але цей вид спорту не справив на неї вражень.

Як Подкопаєва стала олімпійською чемпіонкою в Атланті-1996?

1996-й рік став піком здобутків української гімнастки. Уродженка Донецька стала дворазовою олімпійською чемпіонкою в Атланті – в абсолютній першості та вільних вправах. До цього всього Лілія ще й завоювала "срібло" на колоді.

Ці Ігри-1996 ознаменувались для українки не лише трьома медалями. Під час змагань Подкопаєва виконала елемент, над яким працювала 7 років, і який увійшов в історію гімнастики під її іменем.

На жаль, ця Олімпіада стала останньою у кар'єрі української гімнастки. Подкопаєва прийняла важке для себе рішення щодо закінчення професійної кар'єри через часті травми.

26 липня 2025 року Подкопаєва у своєму профілі в інстаграмі пригадала, як 29 років стала олімпійською чемпіонкою.

29 років відтоді, як здобула олімпійську медаль. Мить, що змінила все,

– підписала відео Лілія.

Річниця із здобуття олімпійського "золота" Подкопаєвою

Де зараз та чим займається Подкопаєва?