Спортивна гімнастка зізналась, що довго не розмовляла українською мовою, навіть тоді, коли Віктор Ющенко почав запроваджувати українізацію. Подкопаєва пригадала момент переходу на рідну мову, повідомляє 24 канал із посиланням на hromadske.ua.

Коли Подкопаєва перейшла на українську мову?

Лілія Подкопаєва заявила, що тривалий час їй складно було заговорити українською мовою. Олімпійська чемпіонка зізналася, що вважала "солов'їну" штучною, але згодом все змінилося.

Подкопаєва наголосила, що після початку повномасштабного вторгнення, вона не могла більше говорити російською мовою.

Я не можу розмовляти псячою мовою. І я перейшла на українську. Щотижня займаюся з вчителькою онлайн. Вона вміє мене налаштовувати, навіть якщо я втомлена. Залишає мені "домашку". І мені подобається. Моя донька, наймолодша, ходить один раз на тиждень до української школи в Атланті. Ми з нею багато дивимось мультфільмів, слухаємо різну музику, особливо Квітку Цісик. І найулюбленіша її пісня – "Два кольори",

– розповіла Подкопаєва.

Олімпійська чемпіонка розповіла, чому їй сподобалась саме Квітка Цісик. Лілія Подкопаєва загадала, як їх у США зустрічала українська делегація перед змаганням у 1995 році.

"Вони запитували: Яку музику ви слухаєте?. А ми слухали шансон, ми слухали попсу, яку крутили за радянських часів. І мені дуже подобалося! І тут я вперше почула Квітку Цісик, і смаки мої почали змінюватися. Зараз я дивлюсь, як реагує Евеліна: їй теж подобається голос Квітки. Донька наспівує, і коли вона чує чиєсь інше виконання, бурчить: Ні, мам, мені подобається лише Цісик",

– зізналась Подкопаєва.

