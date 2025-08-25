Спортивная гимнастка призналась, что долго не разговаривала на украинском языке, даже тогда, когда Виктор Ющенко начал вводить украинизацию. Подкопаева вспомнила момент перехода на родной язык, сообщает 24 канал со ссылкой на hromadske.ua.

Когда Подкопаева перешла на украинский язык?

Лилия Подкопаева заявила, что долгое время ей сложно было заговорить на украинском языке. Олимпийская чемпионка призналась, что считала "соловьиный" искусственным, но впоследствии все изменилось.

Подкопаева отметила, что после начала полномасштабного вторжения, она не могла больше говорить на русском языке.

Я не могу разговаривать на псячьем языке. И я перешла на украинский. Каждую неделю занимаюсь с учительницей онлайн. Она умеет меня настраивать, даже если я устала. Оставляет мне "домашку". И мне нравится. Моя дочь, самая младшая, ходит один раз в неделю в украинскую школу в Атланте. Мы с ней много смотрим мультфильмов, слушаем разную музыку, особенно Квитку Цисык. И самая любимая ее песня – "Два цвета",

– рассказала Подкопаева.

Олимпийская чемпионка рассказала, почему ей понравилась именно Квитка Цисык. Лилия Подкопаева загадала, как их в США встречала украинская делегация перед соревнованием в 1995 году.

"Они спрашивали: Какую музыку вы слушаете? А мы слушали шансон, мы слушали попсу, которую крутили в советское время. И мне очень нравилось! И тут я впервые услышала Квитку Цисык, и вкусы мои начали меняться. Сейчас я смотрю, как реагирует Эвелина: ей тоже нравится голос Квитки. Дочка напевает, и когда она слышит чье-то другое исполнение, ворчит: Нет, мам, мне нравится только Цисык",

– призналась Подкопаева.

