Никольченко стала на защиту русского языка. Заявление бывшей украинской художественной гимнастки сразу получило большую огласку в сети, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм экс-спортсменки.

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Скандальное заявление Никольченко

Недавно Екатерина Мотрич, жена погибшего военного, выступила с речью относительно русского языка, культуры. Она заявила, что украинцам нужно "убить в себе все русское".

Владислава Никольченко отреагировала на речь Екатерины Мотрич. Сторис с цитатой жены погибшего военного опубликовала другая экс-гимнастка Мария Высочанская.

Никольченко заявила, что могла бы промолчать и понимает, что получит большую порцию хейта. Однако экс-гимнастка решила высказаться, ведь с ее слов она не понимает, людей, которые разгоняют "языковой скандал".

Типа, те, кто разговаривает на русском – это вообще не люди. Их надо выгнать из страны и лишить гражданства. Конечно, у нас свобода слова, каждый говорит так, как считает нужным. Но, откровенно говоря, меня это уже зае***о. Я очень хорошо разговариваю на украинском языке так, как и на русском,

– сказала Никольченко.

Бывшая спортсменка подчеркнула, что сама она из Харькова и выучила украинский язык после начала большой войны. Никольченко также заявила, что ей все равно на каком языке общаться, но не в этом дело.

Проблема в том, что этим насильственным "переходим на украинский язык, и вы вообще...", разжиганием конфликта - вы сами отбиваете людям желание переходить на любой язык. Вы это понимаете? Это просто ужас какой-то, честно. Меня сегодня это очень выбесило, – добавила бывшая гимнастка.

Отметим, что 19 июня в Киеве состоялось прощание с Юрием Фелипенко, который погиб во время выполнения боевого задания. "Май" был украинским актером, бойцом 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес".

Екатерина Мотрич во время прощания выступила с сильной речью о войне России с Украиной. Жена Юрия Фелипенко отметила, что нужно забыть все российское, ведь через враждебную страну все находятся здесь.

Ранее сообщали, что спортсмен Олег Верняев отреагировал на обвинения во влиянии российской агентуры, которые выдвинула украинскому гимнасту Стелла Захарова.