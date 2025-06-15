Со временем российских и белорусских спортсменов решили допускать к международным соревнованиям. Правда, соревнуются они под "нейтральным" флагом, пишет 24 канал.

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В каких видах спорта остались россияне

По состоянию на сейчас россияне до сих пор могут выступать в ряде дисциплин, тогда как в других видах спорта их участие остается полностью запрещенным.

Например, в теннисе российские и белорусские спортсмены продолжают выступать под "нейтральным флагом" и демонстрируют высокие результаты. Ярким примером является россиянин Даниил Медведев, который известен своими скандалами и истериками на корте, а также белоруска Арина Сабаленка, которая является известной сторонницей диктатора Александра Лукашенко.

Шахматисты из РФ также участвуют в международных турнирах под эгидой ФИДЕ. Часть из них выступает как нейтральные игроки, а другие сменили гражданство.

В легкой атлетике ограниченному количеству российских спортсменов разрешили выступать как "нейтральным атлетам", если они не связаны с допинговыми нарушениями. Похожая ситуация и в тяжелой атлетике: IWF открыла возможность участия под нейтральным статусом, однако с соблюдением строгих условий.

Федерация гимнастики с 2024 года также позволила россиянам вернуться на международную арену без флага и гимна. Россиянка Дарья Варфоломеев сменила гражданство на немецкое и одержала победу на Олимпиаде-2024. Она известна своими выступлениями в Крыму, а также зашкварилась фотографией на фоне карты России, в состав которой входит украинский полуостров.

В водных видах спорта World Aquatics также допустила ограниченное участие россиян под "нейтральным" статусом.

Международная федерация дзюдо была одной из первых, кто сохранил допуск представителей России, и даже во время жестких санкций позволяла им выступать как "нейтральным". Главой FIJ переизбрали друга Владимира Путина, румынского функционера Мариуса Визера. Также недавно белорусским дзюдоистам позволили выступать на чемпионате мира под национальным флагом, что вызвало волну критики со стороны части международного сообщества.

В фигурном катании участие россиян во временно прекращено, но Международный союз конькобежцев рассматривает варианты постепенного возвращения.

В то же время существует ряд дисциплин, в которых участие россиян полностью заблокировано. В футболе ФИФА и УЕФА продолжают отстранение российских сборных и клубов от всех турниров. В хоккее запрещены выступления РФ в международных соревнованиях, в частности чемпионатах мира. В баскетболе FIBA не допускает команды РФ к участию в соревнованиях, как и в волейболе. В фехтовании федерация FIE пыталась вернуть россиян, однако из-за бойкота со стороны многих стран эти попытки фактически провалились, и участие в большинстве турниров пока заблокировано. Также Международный биатлонный союз полностью отстранил россиян и белорусов с момента полномасштабного вторжения и не планирует позволять им участвовать в соревнованиях под эгидой организации.

Таким образом, несмотря на военную агрессию России, часть международных федераций позволяет российским спортсменам соревноваться под "нейтральным" флагом. Это вызывает возмущение со стороны Украины и стран-партнеров, которые отмечают: спорт не может быть вне политики. Позиции федераций различаются, и ситуация продолжает меняться в зависимости от развития войны и международного давления.