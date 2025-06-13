Билала Махова поймали на нарушении антидопинговых правил. Международные органы аннулировали его результаты за пятилетний период, пишет 24 канал со ссылкой на ITA.

Читайте также Друга Путина переизбрали президентом Международной федерации дзюдо

Россиянин остался без медалей

После официального решения антидопинговых органов было установлено, что российский борец Билал Махов нарушил статью 2.2 Всемирного антидопингового кодекса, касающуюся применения или попытки применения запрещенных веществ или методов.

В связи с этим все результаты спортсмена в период с 10 января 2015 года по 27 января 2020 года признаны недействительными.

Махов потерял две бронзовые медали чемпионата мира 2015 года, проходившего в Лас-Вегасе.

Еще одним резонансным моментом в карьере Махова стала Олимпиада-2012 в Лондоне. Тогда он занял третье место, уступив в полуфинале представителю Грузии Давиту Модзманашвили. Впрочем, в 2019 году стало известно, что оба финалиста этой категории нарушили антидопинговые правила. В результате пересмотра результатов Билал Махов получил золотую медаль, которая должна была стать наивысшим достижением его карьеры.

До скандала борец имел в своем активе три золотые медали чемпионатов мира в вольной борьбе, что сделало его одним из самых успешных представителей России в этом виде спорта.