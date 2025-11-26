Німецький клуб TSV Tittmoning-Chemnitz розірвав контракт з олімпійською чемпіонкою Ангеліною Мельниковою. Представниця країни-агресорки та фанатка Путіна не виступить у фіналі Бундесліги зі спортивної гімнастики, повідомляє 24 Канал з посиланням на DW.

Читайте також Ви не можете мовчати: олімпійська чемпіонка звернулась до народу США через "мирний план" Трампа

Чому російську гімнастку вигнали з німецького клубу?

На початку листопада Ангеліна Мельникова підписала контракт з німецьким клубом TSV Tittmoning-Chemnitz. Росіянку заявили на змагання, пославшись на її "нейтральний" статус. Представники клубу закрили очі на позицію спортсменки щодо війни в Україні та участь у виборах від провладної партії "Єдина Росія".

Росіянка встигла взяти участь у передостанньому турі Бундесліги попри суспільний резонанс та протести. Мельникова готувалася до фінальних змагань, які мають відбутися 29 листопада. Однак в останній момент тренерка клубу Тетяна Бахмаєр повідомила, що Мельникова не братиме участь у змаганнях.

Своє рішення клуб пояснив питаннями безпеки спортсменки.

Як клуб ми ухвалили рішення не допускати Ангеліну до старту: заради її власної безпеки, безпеки наших гімнасток і всього фіналу в Гайдельберзі,

– заявила керівниця клубу Габі Фрезе.

Ангеліна Мельникова на своїй сторінці в інстаграмі побідкалася на "суспільну увагу та політичні дискусії", які виникли через її можливий виступ у фіналі. Гімнастка виразила надію, що "ситуація незабаром налагодиться і кожен спортсмен зможе безперешкодно займатися своєю улюбленою справою".

Яка позиція Мельникової щодо війни в Україні?