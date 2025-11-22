Большинство из этих пунктов являются существенными уступками стране-агрессорке, которые удовлетворят ее потребности. Мимо этой ситуации не смогла пройти известная гимнастка Лилия Подкопаева, которая сделала пост у себя в инстаграм, сообщает 24 Канал.
По теме Это капитуляция: Кличко раскритиковал мирный план Трампа по войне в Украине
Что думает Подкопаева о "мирном плане"?
Двукратная олимпийская чемпионка обратилась к жителям США и обратила внимание на этот "мирный план". Она призывает их действовать, чтобы достичь справедливого мира.
Мои дорогие американские друзья, пришло время высказаться именно сейчас. Если вы верите в свободный и справедливый мир, вы не можете молчать, пока Украине навязывают неприемлемый "мирный план". Свяжитесь сегодня со своими избранными представителями. Дайте знать о своей позиции и поддержите Украину,
– написала спортсменка у себя в сториз.
Отметим, что Подкопаева давно живет в США, где воспитывает троих детей. Ранее она рассказывала, как тренировала детей известных американских звезд
Несмотря на проживание в США Лилия активно помогает Украине. Экс-гимнастка является членом Национального олимпийского комитета и периодически посещает Родину.
Что предусматривает мирный план США?
Первым пунктом плана является суверинитет Украины. Однако в дальнейших абзацах говорится о существенном сокращении ВСУ и отказ от Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым.
Украину также хотят обязать отказаться от вступления в НАТО. Россия же обещает "больше никогда не нападать на Украину".
Оккупированные территории де-факто останутся под контролем России, а также некоторые районы До
В плане есть также о контроле над ЗАЭС. Согласно ему, МАГАТЭ будет контролировать работу станции, а электроэнергию предлагают распределять 50 на 50 между Украиной и Россией.
Трамп требует от нашей страны подписания плана до четверга, 27 ноября. В то же время президент Украины уже высказался об этом документе в своем видеообращении к народу.