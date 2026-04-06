24 Канал выбрал пятерку наших соотечественников, которые особенно ярко продемонстрировали, чего стоит наша страна на международной арене.

Ирина Дерюгина: Чемпионка и Тренерка с большой буквы



Ирина Дерюгина с тренером / фото из открытых источников

Советская система подготовки художественных гимнасток была безжалостной: богатый на медали вид требовал выбора лучших, а пробиться в сборную СССР удавалось единицам.

Киевлянка Ирина Дерюгина не просто прошла этот путь, она доказала всем и каждому, что ей нет равных. В течение 5 лет, с 1975 до 1979, она выиграла все соревнования, в которых участвовала, кроме одного. Стала единственной в истории СССР гимнасткой, которая выиграла чемпионат мира в многоборье два раза. В общем имела на мировых первенствах четыре золота.

Нет сомнения, что Дерюгина покорила бы и олимпийскую вершину, если бы не досадная травма, которая поставила точку в ее блестящей карьере. Впрочем не менее ярко Ирина проявила себя и на тренерском мостике. Ее воспитанницы продолжают добывать для Украины медали чемпионатов.

Лилия Подкопаева: королева гимнастики



Лилия Подкопаева на пьедестале Олимпиады-1996 / фото Olympics

Олимпиада в Атланте в 1996 году была первой летней, на которой Украина выступала как независимое государство. И мы сразу же получили первую многократную олимпийскую чемпионку.

Лилия Подкопаева не имела равных в спортивной гимнастике в абсолюте и вольных упражнениях, а также выиграла серебро в упражнениях на бревне. Этим 18-летняя девочка из Донецка только закрепила свой статус легенды спорта, на который уже претендовала после триумфального чемпионата мира за год до того, где у нее тоже было два золота.

Как и в случае с Дерюгиной, Подкопаева завершила выступления слишком рано из-за последствий повреждения. Но нашла себя в гуманитарной работе: была послом доброй воли ООН, после начала полномасштабной войны направила деятельность благотворительного фонда "Здоровье поколений" на помощь наиболее уязвимым слоям населения.

Ольга Харлан: сабля, которую боятся россияне



Ольга Харлан с золотом Парижа / фото из Википедии

Никому из украинских спортсменов прошлого или современности не удавалось пополнить медальную копилку нашей страны на Олимпиадах так, как это сделала Ольга Харлан.

Фехтовальщица из Николаева в целом выиграла шесть наград, среди которых два золота в 2008 и 2024 годах. Общее же количество медалей мировых и европейских чемпионатов впечатляет: 35.

О роли Харлан в украинском спорте красноречиво говорит тот факт, что она рекордное количество раз, аж 13, признавалась лучшей атлеткой месяца по версии НОК. Еще четыре раза становилась лучшей спортсменкой года в Украине.

Ольга имеет четкую проукраинскую позицию и поразила весь мир, когда на чемпионате мира отказалась пожать руку россиянке, выставив против нее саблю. Сейчас спортсменка готовится наслаждаться ролью мамы – вместе со своим партнером из Италии Харлан ждет ребенка.

Александр Усик: абсолют на ринге и вне его



Александр Усик с чемпионскими поясами / фото Getty Images

Трудно было представить, что в украинском боксе появится тот, кто сможет превзойти достижения легендарных братьев Кличко. Но Александр Усик, такое впечатление, не понимает значения слова "тяжело".

Уроженец Симферополя в 2012 году стал олимпийским чемпионом Лондона, увенчав сложную и тернистую дорогу на любительском ринге. Возможно, он и сам не догадывался, какой невероятный путь еще ждал впереди.

Усик стал абсолютным чемпионом в двух весовых категориях, к тому же в хевивейте сделал это первым в эпоху четырех поясов, еще и дважды. Он по два раза оставлял ни с чем всех топовых британских боксеров поколения – Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри, Даниэля Дюбуа. Украинец не знает горечи поражения в профи.

Доминирование Усика настолько тотальное, что он может себе позволить подраться с кикбоксером или стать вице-президентом футбольного клуба.

Александр Абраменко: трамплин надежды на Олимпиадах



Александр Абраменко с золотом Олимпиады / фото НОК Украины

Отсутствие фристайлиста из Николаева на Олимпиаде-2026 остро показала, какую определяющую роль Абраменко имел в истории украинского зимнего спорта, когда на протяжении двух олимпийских циклов самостоятельно добывал славу для Украины.

Его золото в лыжной акробатике в Пхенчхане в 2018 году стало лишь второй индивидуальной наградой высшей пробы для Украины на белых Олимпиадах после успеха Оксаны Баюл, с которого в то время прошло уже аж 24 года.

В Пекине Александра Абраменко только подчеркнул свой мировой статус, принеся команде серебро. Обе медали были единственными в активе Украины на Играх.