24 Канал собрал самое интересное о тех выдающихся личностях, благодаря кому об Украине говорит целая планета, а сине-желтый флаг развевался над величайшими аренами мира.

Андрей Шевченко – феномен украинского футбола из села на Киевщине



Андрей Шевченко / фото Getty Images

Большинство зарубежных фанов, которые уже более двух десятилетий с восторгом вспоминают о лучшем футболисте Украины, видимо, даже не могут произнести с первого раза место его рождения: Двиркивщина, Киевская область.

Андрей Шевченко для украинцев – это как Пеле для Бразилии или Марадона для Аргентины. Не просто легенда, а культовая личность. В "нулевые" все украинские мальчики мечтали быть подстриженными "под Шеву" и носить его футболку с седьмым номером. Динамо, сборная Украины, Милан – команды, которые своими успехами в новейшее время во многом обязаны только его гению.

Он до сих пор единственный из украинцев, кто получал "Золотой мяч" за время независимости. Первый, кто выиграл Лигу чемпионов. Лучший бомбардир сборной Украины. По некоторым показателям – еще и лучший тренер в ее истории.

И главное – авторитет Шевченко в мировом футболе огромен. Его помнят, им восхищаются, его зовут на матчи легенд, и все это дает возможность говорить о нашем государстве на самых больших площадках.

Элина Свитолина – пол шага к величию



Элина Свитолина – бронзовый призер Олимпиады-2020 / фото Getty Images

Харьковчанка, которая родилась в Одессе, своим примером доказывает, что для топ-статуса в спорте не обязательно выигрывать множество трофеев. Достаточно годами демонстрировать класс и влюблять миллионы в свою игру.

Чтобы навсегда вписать свое имя в зал славы тенниса, Элине Свитолиной не хватает разве побед на турнирах Большого шлема. На трех из четырех она уже достигала полуфиналов, а вот последние усилия пока выдавались тщетными.

Но попадание в тройку лидеров мирового рейтинга, бронза на Олимпийских играх и один из лучших показателей в матчах с представительницами главной мировой десятки доказывает, что Свитолина уже вошла в когорту самых успешных украинских спортсменов всех времен.

Как посол United24 Свитолина рассказывает миру о событиях в Украине, а эксперты тем временем восхищаются тем, как ей удалось триумфально вернуться в тур после рождения ребенка.

Ярослава Магучих – рекордные вершины



Ярослава Магучих – олимпийская чемпионка Парижа-2024 / фото Getty Images

Почти 37 лет держался рекорд Стефки Костадиновой в женских прыжках в высоту. Планка на высоте 2,10 не покорялась никому, потому что ждала только ее – девушку из Днепра с ярким патриотическим макияжем и косичками, которая между попытками становится живым воплощением Спящей красавицы из сказки в своем фирменном мемном мешке.

Ярославе Магучих только 24 года – а она уже выиграла все, и это не художественное преувеличение, а факт. Олимпийская чемпионка – бонжур, Париж. Чемпионка мира – и на стадионе, и в помещении. Чемпионка Европы – в общем пятикратная. Чемпионка Европейских игр – даже такое было. Трижды чемпионка финалов Бриллиантовой лиги – легко.

Удивительно, но с таким послужным списком Ярослава вообще не теряет мотивацию. Она говорила, что хочет поехать еще по крайней мере на две Олимпиады, а сезон 2026 года начала чемпионатом Украины – почему бы нет? Конечно же, одержала победу.

Легкая атлетика достаточно капризный вид спорта для тех, кто хочет в ней доминировать. А Магучих сейчас – это буквально "украинский Усэйн Болт, только прыгает, а не бегает". И это не может не вызывать восторга у болельщиков по всему миру.

Бонус. Владислав Гераскевич – олимпийский чемпион по достоинству



Владислав Гераскевич в "шлеме памяти" / фото Getty Images

Пожалуй, сложно дать украинскому скелетонисту лучшую характеристику, чем это сделал Владимир Кличко. Гераскевич действительно вернулся из Милана без медалей, с дисквалификацией – но с чем-то гораздо более ценным и важным, чем спортивные результаты.

Поступок украинца со "шлемом памяти" заставил мировую прессу выстраиваться в очередь за интервью и комментариями о ситуации в Украине и преступлениях россиян. Весь мир заговорил о том, что МОК – коррумпированная организация, которая потеряла моральное право говорить о спорте как средстве достижения мира. Украина снова стала топ-темой в мире,, который равнодушен к проблемам других и включал Олимпиаду, чтобы развлечься. Это действительно было нужнее золота.