Кличко, как и Гераскевич, сейчас участвуют в украинских мероприятиях на конференции по безопасности в Мюнхене. О встрече Владимир рассказал на своей странице в инстаграме.

Что сказал Владимир Кличко о Гераскевиче?

Боксер, который сам завоевывал золото на Олимпийских играх в Атланте, назвал Владислава олимпийским чемпионом по достоинству.

Это честь стоять рядом с тем, кто воплощает несокрушимую волю украинского народа. Против варварства и против трусости, которое позволило этому варварству продолжаться более 4 лет,

– написал Кличко.

Владимир напомнил, что полномасштабное российское вторжение продолжается уже почти столько, сколько составляет полный олимпийский цикл.

Владислав Гераскевич показал Кличко тот самый уже легендарный "шлем памяти", на котором изображены портреты 22 украинских спортсменов, убитых россиянами за время большой войны.

Что Владислав Гераскевич делает в Мюнхене?