Кличко, як і Гераскевич, нині беруть участь в українських заходах на безпековій конференції у Мюнхені. Про зустріч Володимир розповів на своїй сторінці в інстаграмі.

Що сказав Володимир Кличко про Гераскевича?

Боксер, який сам здобував золото на Олімпійських іграх в Атланті, назвав Владислава олімпійським чемпіоном з гідності.

Це честь стояти поряд з тим, хто втілює незламну волю українського народу. Проти варварства і проти боягузтва, яке дозволило цьому варварству тривати понад 4 роки,

– написав Кличко.

Володимир нагадав, що повномасштабне російське вторгнення триває вже майже стільки, скільки складає повний олімпійський цикл.

Владислав Гераскевич показав Кличку той самий вже легендарний "шолом пам'яті", на якому зображено портрети 22 українських спортсменів, вбитих росіянами за час великої війни.

Що Владислав Гераскевич робить у Мюнхені?