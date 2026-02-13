За словами спортивного юриста Євгена Проніна, суд став на сторону Міжнародного олімпійського комітету. Про це він написав на своїй сторінці в інстаграмі, передає 24 Канал.

Що сказав адвокат Гераскевича?

Євген Пронін вважає, що цей вердикт ставить прецедент щодо того, як спортивні органи можуть інтерпретувати свободу вираження на Олімпіаді порівняно з внутрішніми правилами МОК.

Суд став на сторону МОК та підтвердив рішення, за яким спортсмен може бути усунутий від Олімпійських ігор без фактичного порушення, без технічної чи безпекової загрози та ще до виходу на старт. Ця справа була значно ширшою за індивідуальний спір. Вона стосувалася свободи вираження спортсменів, меж дискреції спортивних органів і самого розуміння олімпійських цінностей. Деталі згодом, – написав Пронін.

Адвокат Владислава на своїй сторінці в телеграм згодом згадав за "вибіркове правосуддя зі сторони МОК".

Сьогодні в процесі ми навели ще 5 прикладів спортсменів з інших країн, які також різними шляхами вшановували своїх померлих рідних та близьких, проте представники МОК відповіли, що їх не покарали, бо вони про це заздалегідь не заявили, а зробили вже по факту, тому їх уже не було сенсу дискваліфіковувати,

– додав юрист.

Що вирішив суд?

CAS відхилив позов Владислава Гераскевича проти МОК. Рішення суд ухвалив о 18:15 за київським часом.

Ми підтверджуємо, що свобода самовираження дозволена на Олімпіаді, але не в місці змагань. Суддя послухала аргументи обох сторін та ухвалила рішення, згідно гайдлайнів МОК,

– повідомив генеральний секретар CAS Меттью Рід.

Причиною відсторонення став "шолом пам'яті", який Гераскевич вдягав на тренуваннях. На ньому зображені 24 спортсмени, яких Росія вбила під час війни в Україні.

Що відомо про скандал навколо Гераскевича?