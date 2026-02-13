По словам спортивного юриста Евгения Пронина, суд стал на сторону Международного олимпийского комитета. Об этом он написал на своей странице в инстаграме, передает 24 Канал.

Что сказал адвокат Гераскевича?

Евгений Пронин считает, что этот вердикт ставит прецедент относительно того, как спортивные органы могут интерпретировать свободу выражения на Олимпиаде по сравнению с внутренними правилами МОК.

Суд стал на сторону МОК и подтвердил решение, по которому спортсмен может быть отстранен от Олимпийских игр без фактического нарушения, без технической или безопасности угрозы и еще до выхода на старт. Это дело было значительно шире индивидуального спора. Оно касалось свободы выражения спортсменов, границ дискреции спортивных органов и самого понимания олимпийских ценностей. Детали позже, – написал Пронин.

Что решил суд?

CAS отклонил иск Владислава Гераскевича против МОК. Решение суд принял в 18:15 по киевскому времени.

Мы подтверждаем, что свобода самовыражения разрешена на Олимпиаде, но не в месте соревнований. Судья послушала аргументы обеих сторон и приняла решение, согласно гайдлайнов МОК,

– сообщил генеральный секретарь CAS Мэттью Рид.

Причиной отстранения стал "шлем памяти", который Гераскевич надевал на тренировках. На нем изображены 24 спортсмена, которых Россия убила во время войны в Украине.

Что известно о скандале вокруг Гераскевича?