По словам спортивного юриста Евгения Пронина, суд стал на сторону Международного олимпийского комитета. Об этом он написал на своей странице в инстаграме, передает 24 Канал.
Что сказал адвокат Гераскевича?
Евгений Пронин считает, что этот вердикт ставит прецедент относительно того, как спортивные органы могут интерпретировать свободу выражения на Олимпиаде по сравнению с внутренними правилами МОК.
Суд стал на сторону МОК и подтвердил решение, по которому спортсмен может быть отстранен от Олимпийских игр без фактического нарушения, без технической или безопасности угрозы и еще до выхода на старт. Это дело было значительно шире индивидуального спора. Оно касалось свободы выражения спортсменов, границ дискреции спортивных органов и самого понимания олимпийских ценностей. Детали позже, – написал Пронин.
Что решил суд?
CAS отклонил иск Владислава Гераскевича против МОК. Решение суд принял в 18:15 по киевскому времени.
Мы подтверждаем, что свобода самовыражения разрешена на Олимпиаде, но не в месте соревнований. Судья послушала аргументы обеих сторон и приняла решение, согласно гайдлайнов МОК,
– сообщил генеральный секретарь CAS Мэттью Рид.
Причиной отстранения стал "шлем памяти", который Гераскевич надевал на тренировках. На нем изображены 24 спортсмена, которых Россия убила во время войны в Украине.
Что известно о скандале вокруг Гераскевича?
- Украинец стал одним из двух знаменосцев Украины на церемонии открытия зимней Олимпиады-2026. Скелетонист известен своей патриотической позицией и отстаиванием интересов Украины в войне против России.
- Гераскевич решил посвятить шлем шлему 24 спортсменам, которые были убиты Россией во время войны в Украине. Он тренировался в нем, но в МОК решил запретить украинцу выступать в этом шлеме.
- Кроме того, после недопуска к соревнованиям скелетонист заявил о намерении продать "шлем памяти" на аукционе. Вырученные средства Гераскевич передаст на помощь украинцам, которые стали жертвами войны против России.