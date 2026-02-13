CAS отклонил иск Владислава Гераскевича против МОК. Решение суд принял в 18:15 по киевскому времени, сообщает Суспильное Спорт.

Что CAS решил по Гераскевичу?

Иск Гераскевича против МОК и IBSF отклонен.

Мы подтверждаем, что свобода самовыражения разрешена на Олимпиаде, но не в месте соревнований. Судья послушала аргументы обеих сторон и приняла решение, согласно гайдлайнов МОК,

– сообщил генеральный секретарь CAS Мэттью Рид.

Причиной отстранения стал "шлем памяти", который Гераскевич надевал на тренировках. На нем изображены 24 спортсмена, которых Россия убила во время войны в Украине.

Что сказал Гераскевич после суда?

Скелетонист подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Заседание прошло в ускоренном формате 13 февраля, и уже в тот же день было объявлено решение.

Меня несправедливо отстранили. Я верю, что это действие МОК помогает пропаганде России. Она отмечает эту дисквалификацию. Я верю, что с некоторых точек зрения Россия будет возвращаться в Олимпиаду, поэтому МОК очень давит на украинцев. Я считаю, что МОК не на той стороне истории. Действия МОК дискриминативны. Я здесь стою за достоинство своей страны, – говорит Владислав.

Ранее Владислав уже заявлял о нежелании выступать на Олимпийских играх-2026. По его мнению, это не имело бы спортивного смысла, а МОК и так уже разрушил его олимпийскую мечту.

Что известно о скандале вокруг Гераскевича?