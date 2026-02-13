CAS отклонил иск Владислава Гераскевича против МОК. Решение суд принял в 18:15 по киевскому времени, сообщает Суспильное Спорт.
Что CAS решил по Гераскевичу?
Иск Гераскевича против МОК и IBSF отклонен.
Мы подтверждаем, что свобода самовыражения разрешена на Олимпиаде, но не в месте соревнований. Судья послушала аргументы обеих сторон и приняла решение, согласно гайдлайнов МОК,
– сообщил генеральный секретарь CAS Мэттью Рид.
Причиной отстранения стал "шлем памяти", который Гераскевич надевал на тренировках. На нем изображены 24 спортсмена, которых Россия убила во время войны в Украине.
Что сказал Гераскевич после суда?
Скелетонист подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Заседание прошло в ускоренном формате 13 февраля, и уже в тот же день было объявлено решение.
Меня несправедливо отстранили. Я верю, что это действие МОК помогает пропаганде России. Она отмечает эту дисквалификацию. Я верю, что с некоторых точек зрения Россия будет возвращаться в Олимпиаду, поэтому МОК очень давит на украинцев. Я считаю, что МОК не на той стороне истории. Действия МОК дискриминативны. Я здесь стою за достоинство своей страны, – говорит Владислав.
Ранее Владислав уже заявлял о нежелании выступать на Олимпийских играх-2026. По его мнению, это не имело бы спортивного смысла, а МОК и так уже разрушил его олимпийскую мечту.
Что известно о скандале вокруг Гераскевича?
- Украинец стал одним из двух флагоносцев Украины на церемонии открытия зимней Олимпиады-2026. Скелетонист известен своей патриотической позицией и отстаиванием интересов Украины в войне против России.
- Гераскевич решил посвятить шлем 24 спортсменам, убитым Россией во время войны в Украине. Он тренировался в нем, но в МОК решил запретить украинцу выступать в этом шлеме.
- Кроме того, после недопуска к соревнованиям скелетонист заявил о намерении продать "шлем памяти" на аукционе. Вырученные средства Гераскевич передаст в помощь украинцам, которые стали жертвами войны против России.