CAS відхилив позов Владислава Гераскевича проти МОК. Рішення суд ухвалив о 18:15 за київським часом, повідомляє Суспільне Спорт.
Що CAS вирішив по Гераскевичу?
Позов Гераскевича проти МОК та IBSF відхилено.
Ми підтверджуємо, що свобода самовираження дозволена на Олімпіаді, але не в місці змагань. Суддя послухала аргументи обох сторін та ухвалила рішення, згідно гайдлайнів МОК,
– повідомив генеральний секретар CAS Меттью Рід.
Причиною відсторонення став "шолом пам'яті", який Гераскевич вдягав на тренуваннях. На ньому зображені 24 спортсмени, яких Росія вбила під час війни в Україні.
Що сказав Гераскевич після суду?
Скелетоніст подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду. Засідання пройшло у пришвидшеному форматі 13 лютого і вже того ж дня було оголошено рішення.
Мене несправедливо відсторонили. Я вірю, що ця дія МОК допомагає пропаганді Росії. Вона святкує цю дискваліфікацію. Я вірю, що з деяких точок зору Росія повертатиметься до Олімпіади, тому МОК дуже тисне на українців. Я вважаю, що МОК не на тому боці історії. Дії МОК дискримінативні. Я тут стою за гідність своєї країни,
– каже Владислав.
Раніше Владислав вже заявляв про небажання виступати на зимових Олімпійських іграх-2026. На його думку, це не мало б спортивний сенс, а МОК і так вже зруйнував його олімпійську мрію.
Що відомо про скандал навколо Гераскевича?
- Українець став одним з двох прапороносців України на церемонії відкриття зимової Олімпіади-2026. Скелетоніст відомий своєю патріотичною позицією та відстоюванням інтересів України у війні проти Росії.
- Гераскевич вирішив присвятити шолом 24 спортсменам, які були вбиті Росією під час війни в Україні. Він тренувався в ньому, але в МОК вирішив заборонити українцю виступати у цьому шоломі.
- Крім того, після недопуску до змагань скелетоніст заявив про намір продати "шолом пам'яті" на аукціоні. Виручені кошти Гераскевич передасть на допомогу українцям, які стали жертвами війни проти Росії.