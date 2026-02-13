Український скелетоніст подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду на рішення щодо його дискваліфікації. Після засідання українець поспілкувався із пресою, повідомляє Суспільне Спорт

До теми .Гераскевич відсторонений від Олімпіади: чи скасують дискваліфікацію і коли буде рішення суду

Що сказав Гераскевич після суду?

Слухання тривало близько 2,5 години. Адвокат українця Євген Пронін у себе в телеграм-каналі заявив, що сторона Гераскевича виклала усю юридичну аргументацію щодо цієї справи.

Сам же Владислав також був присутній в залі суду. Після засідання він повідомив, що не планує виступати на зимових Олімпійських іграх, адже це не матиме спортивного сенсу.

"Були довгі розмови. Я дуже вдячний можливість висловитися. Аргументи почули, чекаємо на рішення. Сподіваюся, правда переможе. Я досі знаю, що я невинний. Нема хепі-енду тут. Здається, що цей поїзд вже пішов. У наших змаганнях збирається час чотирьох спусків, а я пропустив уже два. Не знаю, хто буде ухвалювати рішення", – зазначив скелетоніст.

Можливо, їм треба буде перезапустити змагання, але тоді це порушення правил інших спортсменів. Не знаю, який буде позитивний висновок. Побачимо, що буде. Це був би гарний жест, але з точки зору змагань не матиме сенсу. Наш спорт доволі небезпечний. Вони зруйнували мою олімпійську мрію, потім забрали у мене акредитацію, а потім – віддали. Для мене це крадіжка. Я не маю наміру повертатися в Кортіну,

– підсумував Гераскевич.

Крім того, скелетоніст акцентував увагу на тому, що Міжнародний олімпійський комітет вчинив на користь інтересів Росії. На його думку, організація хоче повернення країни-терористки у спорт.

Мене несправедливо відсторонили. Я вірю, що ця дія МОК допомагає пропаганді Росії. Вона святкує цю дискваліфікацію. Я вірю, що з деяких точок зору Росія повертатиметься до Олімпіади, тому МОК дуже тисне на українців. Я вважаю, що МОК не на тому боці історії. Дії МОК дискримінативні. Я тут стою за гідність своєї країни,

– каже Владислав.

Нагадаємо, що причиною для бану став "шолом пам'яті", в якому Гераскевич проводив тренування. На ньому зображені 24 фото спортсменів, яких Росія вбила під час війни в Україні.

МОК заборонив його вдягати на змагання через "політичність підтексту". Владислав же відмовився виконувати це рішення, за що був відсторонений від двох перших заїздів.